В центре Душанбе начали сносить жилые дома, называемые в народе «дома с арками», построенные в 50-х годах прошлого столетия по проспекту Ленина (ныне проспект Рудаки).

Извещение о предстоящем сносе этих домов жильцы получили в начале августа, теперь их начинают сносить.

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На месте этих домов, а также здания бывшей мэрии, Минсельхоза Таджикистана (оба уже снесены), посольства Ирана в Таджикистане будет построен парламентский комплекс.

Здание парламентского комплекса Таджикистана будет возведено на территории от перекрестка улицы Тегеран – проспекта Рудаки (площадь «Дусти») до перекрестка проспекта Рудаки с улицей Шохтемура (район гостиницы «Таджикистан»).

«Все здания, расположенные на этой территории, кроме новостроек, будут снесены, в том числе и жилые дома», - сообщал в прошлом году «АП» источник в городской администрации.

Жилой комплекс по проспекту Рудаки был построен в столице в 1950-1954 годах по проекту Николая Баранова, народного архитектора СССР, главного архитектора Ленинграда.

Он не был никогда главным архитектором Душанбе, но именно он считается создателем первого в истории города градостроительного документа – «Генеральный проект планировки Сталинабада», утвержденного 3 марта 1938 года.

По оценкам специалистов, этот жилой комплекс, благодаря трехчастной композиции с четырехэтажным корпусом в центре и двумя боковыми трехэтажными, стрельчатым аркам, воротам с чугунными решетками, являются типичными для петербургского стиля.

«У нас в стране хорошо борются с проблемами вывоза двухкопеечных монет царской России, считая их ценностью для республики, однако забывают, что здания старше 50 лет – это тоже антиквариат и историческая ценность, - говорит таджикский историк Гафур Шерматов. – Тем более жилой комплекс на проспекте Рудаки был спроектирован знаменитым архитектором Николаем Барановым. Такое небрежное отношение к этим домам вызывает только чувство глубокого расстройства».