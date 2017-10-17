Парламент Таджикистана изучает законопроект «О статусе столицы Таджикистана» в новой редакции. Он предложен правительством республики. Сегодня проект закона будет рассмотрен на сессии нижней палаты парламента.

Законопроект был подготовлен на основании поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона от 15 февраля текущего года, озвученного в ходе его встречи с активом города Душанбе.

Глава комитета по государственному строительству и местному самоуправлению нижней палаты парламента республики Абдурахим Холикзода отметил «АП», что на уровне Конституции страны городу Душанбе придан статус столицы Таджикистана, его правовой статус определен действующим законом РТ «О статусе столицы республики», который был принят еще 21 год назад, то есть в 1996 году. «Однако до сего дня этот закон не был серьезно усовершенствован, его установки не отвечают сегодняшним требованиям городского управления и нуждаются в совершенствовании», - заявил депутат.

Холикзода отметил, что после принятия действующего закона «О статусе столицы», в Таджикистане были трижды проведены референдумы по внесению поправок в Конституцию РТ, нормы которых так и не были внесены в вышеназванный закон.

В новом законопроекте, который сегодня планируют рассмотреть на своей сессии депутаты нижней палаты парламента, учтены характерные особенности управления столицей страны с учетом соответствия интересов столичных жителей с общегосударственными интересами, правовыми основами обеспечения организационной, материально-технической и финансовой деятельности, другими вопросами столицы, отметил депутат.

В законопроекте подчеркивается, что Душанбе, как столица Таджикистана, имеет особый государственный статус, так как на его территории размещена официальная резиденция президента Таджикистана, в городе хранятся подлинный экземпляр Конституции республики, государственные символы страны.

Кроме того, законопроект определяет полномочия мэрии и городского маджлиса народных депутатов.

В парламенте Таджикистана заверили «АП» в том, что сразу после заседания сессии журналисты смогут ознакомиться с полным текстом законопроекта.