Российский МИД отверг обвинения о причастности России к финансированию деятельности движения «Талибан» в Афганистане, с которыми выступила британская пресса, пишет Фергана.

В МИДе назвали эту информацию фальшивкой и попыткой «отвлечь внимание международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане». «Россия не оказывает какой-либо поддержки движению талибов и последовательно проводит политику помощи правительству Афганистана», - говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

С обвинениями в адрес России выступила британская газета The Times, заявившая, что Россия бесплатно снабжает талибов нефтепродуктами. Такую информацию издание распространило со ссылкой на афганских чиновников и самих талибов. Перевод статьи опубликовала «Инопресса».

По данным издания, поставки якобы осуществляются через границу с Узбекистаном в Хайратоне. С афганского приграничья топливо доставляется компаниям, действующим от имени «Талибана», а затем продается бизнесменам в Кабуле. Деньги – а это, по утверждению источника, около $2,5 млн каждый месяц – поступают командирам талибов.

«Мы перепродаем топливо и распределяем деньги напрямую среди наших командиров», – заявляет казначей «Талибана». По его словам, поставки начались полтора года назад, топливо поставляется бесплатно, оплачивается только пошлина за ввоз. «Я занимаюсь финансами лишь нескольких командиров. Я перевожу им деньги, а затем отчитываюсь за их распределение. Но есть множество других таких людей, как я», – утверждает источник издания.

The Times предполагает, что такая помощь преследует две цели – борьбу с так называемым «Исламским государством», с которым враждует «Талибан», а также подрыв усилий НАТО в Афганистане.

Ранее Россию уже подозревали в поставках оружия талибам. Москва эти обвинения отрицала, признавая в то же время «ограниченные контакты» в миротворческих целях, которые, по утверждению МИДа, «подчинены задаче обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и направлены на то, чтобы побудить движение «Талибан» присоединиться к процессу национального примирения при руководящей роли Кабула».

В 2001 году, после начала военной операции США в Афганистане, талибы предложили России сотрудничество, но, как сказали в Москве, получили отказ. Однако в 2015 году спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Москва имеет информационный канал связи с талибами, поскольку «интересы талибов объективно совпадают с нашими» в борьбе с ИГ, заявил он тогда.

Талибы, по разным данным, с переменным успехом контролируют от 40 и выше процентов территории Афганистана. Порядка трети районов страны находятся под их полным контролем.