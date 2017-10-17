Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 октября объявил о создании в России вслед за технополисом "Сколково" аналогичного инновационного комплекса в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение правительства уже подписано, сообщил глава кабмина, пишет newsru.com.

Новый комплекс будет находиться в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, рассказал Медведев во время своего выступления на форуме "Открытые инновации" в Сколково. "Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства", - сказал премьер, которого цитирует "Интерфакс".

По его словам, площадь петербургского комплекса составит 400 тысяч кв. метров. На территории объекта появятся научные центры, лаборатории, учебные здания и жилье, инновационные производства.

Кроме того, будет построен новый кампус для Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). К 2024 году в университетском городке смогут обучаться более 3,5 тысячи человек.

Как отметил Медведев, Россия пока недостаточно использует свой интеллектуальный потенциал для того, чтобы двигать экономику, идеи пока слабо трансформируются в готовые коммерческие технологии. Именно для решения таких задач в свое время было придумано "Сколково", напомнил премьер. По его словам, таких центров "с концентрированным IQ" должно быть больше. "Это наша принципиальная политика", - подчеркнул Медведев.

Общие инвестиции в проект - 41 млрд рублей

В сообщении питерской девелоперской компании ООО "Управляющая компания "СТАРТ Девелопмент" говорится, что проект строительства нового университетского комплекса на юге Петербурга официально стартовал.

Для реализации проекта правительство подписало распоряжение о создании АО "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики". Это акционерное общество, 100% акций которого находятся в федеральной собственности, будет выступать оператором нового инновационно-образовательного кластера на юге Петербурга, объяснили в компании.

По данным "СТАРТ Девелопмент", общие инвестиции в создание "Хайпарк ИТМО" составят около 41 млрд рублей. Из них 35% - это частные инвестиции, 53% - предполагаемое финансирование из федерального бюджета, 12% - из бюджета Санкт-Петербурга. Уставный капитал АО "Хайпарк ИТМО" составляет 321 млн рублей, выделенных в 2017 году из госбюджета.

Как сообщил "Ведомостям" генеральный директор УК "СТАРТ Девелопмент" Сергей Хромов, 35% частных инвестиций в проект обеспечат его компания и резиденты. Точную долю УК он не раскрыл, но добавил, что ее участие будет частично оплачено земельными участками. "Планируем передать для развития кластера землю, которая сейчас находится в нашей собственности", - пояснил Хромов.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил газете участие города в финансировании "Хайпарка ИТМО" в размере 4,7 млрд рублей. По его словам, в ближайшее время будет сформирован наблюдательный совет проекта, который он готов возглавить.

Чем известен университет, для которого построят кампус в рамках проекта

Между тем идею строительства нового комплекса поприветствовал ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. По его словам, за последние годы вуз "превратился в альма-матер семикратных победителей чемпионата мира по программированию", но этого недостаточно. Васильев считает, что современному обществу нужны "не отдельные чемпионы, а целое поколение молодых талантов, которые мыслят в парадигме цифровой экономики".

В итоге правительство РФ услышало идеи руководства университета, а город их поддержал. Также был найден инвестор в лице "СТАРТ Девелопмент", рассказал Васильев.

По его словам, в России похожие площадки уже построены в "Сколково" и казанском "Иннополисе", но на Северо-Западе ничего подобного нет. В Петербурге кампус займет примерно 100 га на территории города-спутника Южный, девелоперского проекта УК "СТАРТ Девелопмент". По оценке Васильева, там будут учиться 3600 магистров и аспирантов ИТМО, а также работать около трех тысяч сотрудников университета.

В мае этого года команда Университета ИТМО в седьмой раз стала победительницей международной олимпиады по программированию ACM ICPC. Студенты получили золотую медаль и денежный приз в размере 12 тысяч долларов. International Collegiate Programming Contest - крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию.

Университет ИТМО входит в топ-20 вузов первого национального рейтинга России, отмечают "Ведомости". Это один из шести вузов, сохранивших бюджетное финансирование по программе ­"5-100", в рамках которой не менее пяти российских университетов должны войти в топ-100 ведущих вузов мира к 2020 году. Член-корреспондент РАН, профессор Владимир Васильев занимает пост ректора ИТМО с 1996 года, а также входит в состав Экспертного совета при правительстве. В университете 19 факультетов, на которых обучается более 10 тысяч студентов.