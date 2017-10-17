Преподаватель кафедры плавания и водных видов спорта Таджикского института физкультуры имени С. Рахимова Хакназар Бедимогов завершил работу по созданию второго учебника плавания на таджикском языке.

В отличие от первого пособия, который был издан два года тому назад, новый учебник охватывает детальную характеристику техники плавания и методики технического совершенствования пловцов, рассмотрены основы и разные ступени отбора и ориентации, а также построение процесса их подготовки.

В книге автор рассматривает историю плавания как вида спорта, освещает основу техники способов плавания, разъясняет значение старта и поворотов, технику их выполнения. Большое практическое значение имеет глава о прикладном плавании. В заключительных главах речь идет о методике обучения плаванию, проведения тренировочных занятий, и описание необходимого инвентаря.

Книга полезна преподавателям, студентам, тренерам, инструкторам плавательных бассейнов, сотрудникам госструктур, а также всем любителям плавания.

О значении своей книги рассказывает сам автор:

- Я работал в Институте физкультуры с момента его образования в 1971 году. Я долгие годы задавался вопросом: нужны ли учебники на таджикском языке для институтов и колледжей физкультуры, спортивных школ и тренеров?

Прошло более четверти века, как был принят закон о государственном языке. Но до сих пор в единственном физкультурном вузе страны, на факультетах физвоспитания других вузов, в колледжах, спортивных школах республики до сих пор мало учебников на таджикском языке.

В 2010 году я был участником встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона со спортсменами страны. Я тогда в своем слове затронул проблемы плавания в республике и обещал главе государства написать учебник по этому виду спорта на таджикском языке. Свое обещание я выполнил, и в прошлом году моя книга увидела свет. Стоит отметить, что это первая учебная книга по спортивной дисциплине, из тех, которые изучаются в институтах физкультуры, на таджикском языке.

Книга напечатана тиражом всего 500 экземпляров Фото Asia-PLus

Для написания этой книги я использовал передовую литературу, а также обобщил свой 40-летний опыт работы тренером по различным дисциплинам плавания. Она была утверждена и рекомендована ученым советом института для издания. Книга была тепло встречена со стороны тренеров, специалистов, любителей. Сегодня мне удалось выпустить вторую часть книги.

Она напечатана тиражом всего 500 экземпляров, на большее не хватило средств.

Обязательное умение плавать лежит в основе таких видов спорта, как спортивное плавание, водное поло, прыжки в воду и художественное плавание. Но, как известно, плавание - это не только жизненно необходимый прикладной вид спорта. В жизни человека оно является отличным средством развлечения и прекрасным средством разностороннего физического развития организма, имеющим ярко выраженное оздоровительное значение.

В настоящее время большая часть студентов, которые не владеют русским языком, испытывают трудности при написании рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ, так как не хватает методических пособий и учебников по спортивным дисциплинам на таджикском языке.

На этот раз руководство Таджикского института физкультуры поддержало инициативу Бедимогова.

По словам автора он надеется, что новое руководство Федерации плавания, которую недавно возглавил Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода, не оставит инициативу автора без внимания и поможет напечатать дополнительные экземпляры.