Жанр: Комедия

Страна: Россия

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Сергей Трофимов,

Уже в прокате в Душанбе: 19 октября смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам 235-00-25, 98-888-58-01.

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство - неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.