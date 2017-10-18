Суд Гавайев заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа, ограничиваюшего въезд гражданам ряда стран, сообщает Медуза.

Речь идет об указе, подписанном Трампом в конце сентября. Указ, который должен был вступить в силу 18 октября, ограничивал въезд в США гражданам Венесуэлы, Ирана, Йемена, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Сомали и Чада.

Власти штата Гавайи обратились в местный суд, заявив, что ограничение на въезд в США гражданам шести стран из этого списка (кроме Венесуэлы и Северной Кореи) нарушает федеральное миграционное законодательство. Суд с властями штата согласился и заблокировал действие указа.

Минюст США и Белый дом заявили, что не согласны с решением суда Гавайев и будут его оспаривать.

Дональд Трамп в январе подписал указ, который на три месяца запрещал въезд в США гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет распространялся, в числе прочего, и на лиц с двойным гражданством и на обладателей грин-карт — разрешения на проживание и работу в Соединенных Штатах.

Указ Трампа вызвал критику как за рубежом, так и внутри США, где прошли массовые акции протеста. Указ был оспорен в американских судах, которые ввели временный запрет на его исполнение до окончания разбирательств.

В марте Трамп представил новую версию указа, в котором ограничения не распространялись на лиц с грин-картами и двойным гражданством, а также на жителей Ирака. Действие этого миграционного указа также было заблокировано судом.