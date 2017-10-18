Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Самарканд и Бухару в рамках своего визита в Узбекистан. Глава Чечни пришел в восторг от уникальных исторических памятников, в которых побывал.

"Мне трудно понять людей, которые систематически путешествуют по миру, но ни разу не бывали в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Этот регион на протяжении столетий являлся одним из могущественных центров мировой цивилизации. Поражает воображение огромное количество величественных памятников истории и архитектуры, наглядно свидетельствующих о былой силе и могуществе этого края", — заявил он, передает UzNews.

В частности, глава Чечни посетил комплекс Шахи Зинда в Самарканде, где покоится двоюродный брат посланника Аллаха Кусам ибн Аббас, мавзолей Гур-Эмир, где похоронены Амир Тимур и его внук, великий математик и астроном Улугбек.

Визит начался с посещения могилы первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Возле могилы были зачитаны суры из Корана. Он также ознакомился с работами по строительству мавзолея Ислама Каримова, сообщает Управление мусульман Узбекистана.

​​​​​​​Кадыров прибыл в Узбекистан 16 октября. В Ташкенте в тот же день прошла его встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Он также посетил Ташкентский исламский институт, где учился его отец, первый президент Чечни Ахмат Кадыров.

Кроме того, по признанию Рамзана Кадырова, в Ташкенте сбылась и мечта всей его жизни — увидеть Священный Коран Халифа Османа.