Всемирный банк для сокращения уровня бедности и достижения сравнительно высоких темпов экономического роста рекомендует Таджикистану усилить роль частного сектора в экономике.

Сделать это Всемирный банк предлагает посредством создания более благоприятной среды для бизнеса.

По мнению аналитиков банка, улучшение условий для предпринимательства позволит увеличить частные инвестиции и создать больше рабочих мест.

Также республике рекомендуется модернизировать и повысить эффективность и социальную инклюзивность базовых социальных услуг.

Кроме того, предлагается улучшить интегрированность страны с региональными и глобальными рынками и знаниями.

Отмечается, что правительство Таджикистана планирует к 2020 году удвоить ВВП, расширить средний класс и снизить уровень бедности до 20 процентов.

В период с 2000 года до 2016 года уровень бедности в республике снизился с 83 процентов до 30 процентов.

Уровень бедности в 2016 году в городах страны составил 23,7 процентов, а в сельской местности 33,5 %.