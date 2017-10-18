АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Загребе (Хорватия) проходит юношеский чемпионат мира по дзюдо. в котром участвуют и таджикские спортсмены.

- В Шанхае (Китай) продолжается чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ. Состав сборной Таджикистана: Шахриёр Даминов, Нурмухаммади Тохир, Зоирджон Набиев, Абдурахмон Абдурахимов, Зумрад Пирназарова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ОКТЯБРЯ

1919 – В Худжанде открылся грензавод.

1929 – В Душанбе снят первый хроникально-документальный фильм, посвященный прибытию поезда.

1939 – Поставлена первая таджикская опера «Восстание Восе».

2001 - В Тегеране состоялась встреча представителей силовых структур и служб безопасности России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Индии. Обсуждались вопросы предоставления военно-технической помощи Северному альянсу.

2001 - В столице РТ состоялось заседание глав МЧС стран Центральной Азии и России.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 ОКТЯБРЯ

1927 года – родился Народный поэт Таджикистана Наджмиддин Рахимов.

1936 года – родился кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Равшан Турабеков.

1938-1994 года – родился композитор Миратулло Атоев.

1942 года – родился доктор физико-математических наук Саидмухаммад Одинаев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью -1+4, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000м небольшой снег). Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, лишь ночью и утром в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 2500м снег). Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, мгла. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 20-22 тепла.