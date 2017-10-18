Россия увеличила вложения в казначейские обязательства США, свидетельствуют опубликованные Минфином США данные.

В августе вложения России в американский госдолг достигли $105,4 млрд. (в июле этот показатель был равен $103,1 млрд). Россия занимает 14 место среди государств-держателей американских казначейских облигаций, пишет РБК.



Лидирует по вложениям в госдолг США по-прежнему Китай ($1,2 трлн). Также в тройку лидеров входят Япония ($1,1 трлн) и Ирландия ($307,2 млрд).

За ними следуют Бразилия, Каймановы острова и Швейцария. Суммарные вложения в казначейские обязательства, по данным Минфина США, составляют $6,27 трлн.