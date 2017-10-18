Седьмой Центрально-азиатский торговый форум «Перспективы роста: торговля, транспорт и плодоовощной сектор» открыл свою работу сегодня 18 октября в городе Алматы (Казахстан).

Собравшись в очередной раз траспортники, логисты, экспортеры, новаторы, производители плодоовощной, в том числе и органической продукции и представители государственного сектора обсуждают имеющиеся проблемы, делятся опытом, говорят о сотрудничестве и будущие планы.

Таджикская делегация состоит из представителей сельского хозяйства, транспорта и логистики, переработчиков плодоовощной продукции и государственного сектора.

По итогам нескольких панельных дискуссий участниками форума были озвучены общие проблемы и перспективы роста в регионе и главным образом это проблемы, которые не нашли своего решения за годы независимости стран Центральной Азии.

В ходе форума прозвучало мнение о том, что страны ЦА чаще торгуют с внешними государствами нежели между собой и причиной тому является тот факт, что основная продукция, производимая в странах региона, является аналогичной друг-другу и нет резона её поставлять в соседнюю страну, которая производит практически то же наименование плодоовощной продукции. В случае диверсификации производимой продукции шансы на увеличение товарооборота между странами ЦА увеличатся в разы.

По вопросам перспективы развития торговли Таджикистана со станами ЦА выступил представитель Министерства экономического развития и торговли Таджикистана Тавакал Маликов. Он отметил, что несмотря на сложности Таджикистан наращивает внешнеторговый оборот со странами региона и в особенности озвучил желание Таджикистана укреплять сотрудничество с Узбекистаном, так как во многом транзитные возможности Таджикистана, зависят от железнодорожной инфраструктуры соседней страны.

«Для обеспечения макроэкономической стабильности в республике и укрепления экспортного потенциала страны принимаются меры, которые, как ожидается, дадут возможность в ближайшие 5 лет увеличить долю промышленной продукции на более чем 35%, а экспорт отечественной продукции должно увеличится в два раза. За этот период основное внимание будет уделяться развитию частного производства, и ожидается, что доля частного капитала в ВВП страны увеличится в два раза», - отметил Маликов.

А что скажет Узбекистан?

Представитель Минэкономразвития и торговли Таджикистана сообщил, что в Таджикистане есть все условия для бизнеса и вложения инвестиций.

Сложные таможенные процедуры, зависимость перевозки грузов через границы от политической обстановки стран, слабая организация труда в некоторых странах ЦА выступают барьером в эффективном сотрудничестве между странами региона. Наглядным примером в эти дни, как отметил, представитель Агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызстана Нурлан Арипов, является сложная обстановка с передвижением транспорта через кыргызско-казахстанскую границу. По его словам, это противоречит ранее достигнутым договоренностям, что, несомненно, влияет на экономическую ситуацию.

В ходе открытия форума было заметно как участники ждут выступления представителя Узбекистана, страны от которой зависят многие вопросы, касающиеся перевозки грузов в регионе. Зампредседателя государственного комитета по инвестициям Узбекистана Шамиль Бурнашев озвучил позицию официального Ташкента: «Узбекистан за сильные региональные отношения» и выразил уверенность в решении всех наиболее наболевших вопросов.

Седьмой Центрально-Азиатский торговый форум является платформой для повышения конкурентоспособности и развития экспортного потенциала плодоовощного и транспортно-логистического секторов с целью усиления конкурентных позиций в мировой торговле и создания новых рабочих мест в регионе.

Форум на два дня объединил более 500 участников из стран ЦА, Восточной Европы и других стран для обсуждения и поиска путей решения возникших вопросов. Создана площадка для В2В переговоров, по итогам которых, представители частного сектора могут презентовать свою продукцию и возможности, заключить взаимовыгодные контракты и обменятся контактными данными.

Партнёрами Седьмого Центрально-азиатского торгового форума выступили Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), USAID, ЕБРР и другие влиятельные международные организации.

В целом же за шесть лет в работе Центрально-Азиатского торгового форума, ставшего брендом как в регионе, так и за его пределами, приняли участие свыше 4000 представителей государственного и частного секторов и отраслевых экспертов из более чем 25 стран.