Дворец мира и согласия в Астане

Британская газета The Guardian опубликовала статью про Астану с электронным вариантом на казахском языке, - передает Today.kz. Материал Оливера Уайнрайта называется "Норман сказал, президент хочет пирамиду: как звездные архитекторы строили Астану". Материал опубликован с пометкой "при поддержке фонда Рокфеллера".

С 16 октября газета объявила неделю "Мистических станов" и планирует посвятить серию статей городам пяти бывших советских республик: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ожидается, что материалы будут появляться не только на русском, который, как посчитали авторы, часто является "языком элит".

"Наша цель – привлечь людей, которые живут в городах "станов" через публикацию на их языках: не только русском, который часто считается языком элит, но и туркменском, казахском, кыргызском и таджикском", - сказано в описании проекта на сайте газеты.

Уайнрайт описал некоторые архитектурные объекты Астаны. Например, "Хан Шатыр" - это "надутая пластиковая юрта, излучающая розовый и зеленый свет по ночам".

"Электромобили, американские горки и искусственный пляж (с импортированным мальдивским песком) – все это под безвкусным куполом с удовольствиями, о которых Кублай хан мог только мечтать", - отметил автор.

"Хан Шатыр" Фото с сайта turj.ru

Дворец мира и согласия в Астане – "энигматическая серебряная пирамида, расположенная на возвышении, как священная могила", по мнению журналиста.

Свое повествование автор начинает с центрального павильона всемирной выставки EXPO-2017, которая завершилась в Астане 10 сентября.

"Было достаточно странно стоять на стеклянном мосту на самой высокой точке самого высокого сферического здания в мире, названного Звездой Смерти – со стеклянными округлыми лифтами, которые проносятся ввысь к неоновому атриуму за вами и создают внезапную пустоту под ногами", - написал Уайнрайт. "Но затем вы смотрите на горизонт, чтобы увидеть неоднородную коллекцию из пирамид, золотых конусов, выпуклых зеркальных небоскребов, выстроенных в ряд, как награды на яркой трофейной полке, чьи границы внезапно заканчиваются, уступая евразийской степи", - добавил он.