Россия, занимающая второе место по объемам экспорта оружия в мире, в 2017 году поставила иностранным заказчикам вооружений и военной техники почти на 8 млрд долларов. Эта цифра соответствует графику выполнения экспортных контрактов, рассказал источник "Интерфакса" в сфере военно-технического сотрудничества, пишет сегодня newsru.com.

"На начало октября поставлено продукции военного назначения на 8 млрд долларов США. Это в целом соответствует графику выполнения экспортных контрактов", - сообщил собеседник агентства.

На этом фоне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что приоритет в перспективной государственной программе вооружений до 2025 года будет отдан не модернизации старых вооружений, а созданию новых. "Приоритеты в основном даны не столько на модернизацию прежних образцов вооружений, сколько на создание новых. Это перспективные авиационные комплексы, включая военно-транспортный и дальней авиации, это беспилотные комплексы, робототехника, то есть все то, что связано с возможностью и необходимостью вывода человека из зоны поражения", - сказал замглавы правительства.

По словам Рогозина, это касается всего - и авиации, и сухопутных сил, и ВМФ. "За этим мы видим будущее, и на этом будет сделан акцент", - пояснил вице-премьер.

Российскую военную технику получают более 100 стран, сообщил 19 сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Это не только традиционные для российских экспортеров рынки вооружений, но и новые региональные рынки, в том числе стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки", - отметил глава ведомства.

В начале октября в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) сообщили, что РФ заключила с Саудовской Аравией сделку о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и других вооружений. До официального подтверждения договора газета "Коммерсант" писала, что саудовские военные могут приобрести четыре дивизиона ЗРС этого типа на 2 млрд долларов.

Как сообщил в конце августа глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, весь портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет около 47-50 млрд долларов.

При этом еще в июле эксперты британского военно-аналитического издания Jane's (группа IHS Markit) прогнозировали увеличение российского экспорта оружия до 7,23 млрд долларов. Специалисты отмечали, что российские поставки, таким образом, вырастут впервые с 2012 года.

В конце февраля Стокгольмский международный институт исследований проблем мира опубликовал доклад, в котором сообщил, что Россия входит в пятерку крупнейших поставщиков вооружения в мире, наряду с США, Китаем, Францией и Германией. На долю этих государств приходится 74% от мирового объема экспорта вооружений. Первое место занимают США. В 2012 - 2016 годах объем экспорта оружия из этой страны вырос на 21% (по сравнению с 2007 - 2011 годами) и составил одну треть мирового экспорта (33%).

Доля России в совокупном мировом экспорте составила 23% в 2012 - 2016 годах. 70% российского экспорта оружия пришлось на Индию, Вьетнам, Китай и Алжир, отмечалось в докладе.