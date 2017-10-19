С началом учебного года в Душанбе серьезно ухудшилась ситуация на общественном транспорте. Утром и вечером в «часы пик» уехать, даже с конечных остановок равносильно большому везению.

В начале сентября мэр города Душанбе Рустам Эмомали хотел обратиться в правительство с предложением перенести начало времени занятий в высших и профессиональных учебных учреждениях города Душанбе на 9.00. Это, по его мнению, могло бы разгрузить общественный транспорт в «час пик», когда утром работающие граждане и студенты выезжали одновременно. К слову в эти часы на улицы Душанбе практически одновременно выходят около 108 тысяч человек.

Но как нам стало известно, такого разрешения получено не было.

1 /14 В ожидании транспорта...

Не знаем, изменило бы это реально ситуацию, но очевидно, что что-то менять однозначно нужно.

Длинные очереди пассажиров, ждущих городской транспорт можно увидеть в любом конце города. Ситуация ухудшилась еще и из-за того, что мэрия столицы запретила работать 3-х сомоновым такси, а Минобразования не разрешает студентам пользоваться личными авто.

И как выяснилось, теперь транспорта катастрофически не хватает.