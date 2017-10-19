По данным медико-демографического исследования, проведенного в Кыргызстане, около трети женщин и девушек в возрасте от 15 до 49 лет, когда-либо состоявших в браке, подвергались различным видам насилия в семье. При этом почти половина из них никогда не обращалась за помощью, они никому не рассказывали о случившемся. Очень многие домашние тираны оправдывают свои действия тем, что ислам якобы разрешает бить жену в воспитательных целях.

Что происходит в кыргзыских семьях, и что на самом деле по этому поводу говорит ислам, разбиралась "Открытая Азия онлайн" вместе со своим партнером - редакцией Kaktus.media.



Это нормально?

В 2015 году в Кыргызстане зафиксировано 3538 фактов семейного насилия. И это при том, что милицию вызывает только одна из сотен женщин, подвергшихся насилию. А все потому, что многие мужчины и сами женщины уверены: муж имеет право поднять руку.

"Мой брат всего-то пару раз ее избил. А что ему было делать, если она развестись с ним хотела?" - вопрошала сестра домашнего насильника, которая пришла в редакцию Kaktus.media по поводу статьи об избиении.

В сентябре на крупном рынке Бишкека было сделано видео: парень примерно 20-25 лет ударил девушку кыргызской национальности за то, что она ходит с афганцем. При этом на защиту девушки встали некоторые прохожие. Парень же оправдывает этот поступок своими взглядами и "принципами".

А в начале октября популярный комик и шоумен Эмиль Эсеналиев дважды подряд оправдал насилие в отношении женщин в интервью двум разным изданиям. "Когда вижу (замужних) женщин, которые гуляют на стороне с другим мужчиной, я тоже хочу их побить. Когда они не слушаются и не понимают, то нужно бить. Что делать, если таких не бить?" - сказал Эсеналиев в интервью кыргызскому таблоиду "Супер-Инфо".

Это интервью вышло в газете с тиражом 78 тысяч экземпляров.

Эсеналиев довольно популярен в Кыргызстане - на его инстаграм-аккаунт подписано более 100 тысяч человек.

После публикации статьи в газете Эсеналиев подтвердил и в интервью журналисту Kloop.kg свое мнение о том, что насилие в отношении женщин может быть оправдано. "Я сказал журналистке газеты, что вообще нужно задавать правильные вопросы, исходя из ситуации, - приведите мне одну ситуацию, что чья-то жена лежит с другим мужчиной. И если ее муж узнает об этом и бьет ее… И если спросят, правильно ли это, то я отвечу: "Да, это правильно", - сказал шоумен. Он добавил, что плохо относится к насилию над женщинами, потому что сам вырос в семье, в которой оно практиковалось.

Актер считает, что единственная причина, по которой стоит бить женщину, - это измена мужу. "Если придут ко мне и спросят, почему жена пересолила еду или вещи не постирала, почему она перечит, то из-за этих причин бить нельзя. Я журналистам так и ответил, что по этим причинам нельзя бить женщину", - сказал актер.

"Случаи семейного насилия участились и в связи с исламизацией общества, - говорят эксперты. - Почему-то считается, что ислам разрешают бить жену в воспитательных целях".



Светская точка зрения

"Для меня как для иностранца всегда проблематично комментировать подобные случаи. Однако мне лично интересен факт, что в Кыргызстане в цифровую эпоху, когда люди ездят на "Мерседесах" и "Ленд Крузерах", до сих пор есть средневековые обычаи, когда люди применяют физическую силу в отношении друг друга", - сказал представитель "ООН Женщины" в Кыргызстане" Геральд Гюнтер.



Что говорится в исламе?

"Ислам не разрешает бить женщин или унижать их словами, - говорит Кадыр Маликов, теолог и член Совета улемов Кыргызстана. - Но некоторые ссылаются на 34 аят суры Ан-ниса, в котором говорится: "А тех женщин (жен), непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе или постукивайте". Но здесь надо смотреть разъяснение аята на сунну пророка Мухаммеда. Ведь в другом аяте Корана говорится, что наш пророк Мухаммед является примером для подражания, и что Аллах наделил его лучшим характером. Согласно сунне, пророк ни разу не поднял руку и не наказывал своих жен. Перед смертью он завещал мусульманам хорошо относиться к женам. Избегать ложа мужчине разрешается не больше трех дней, потому что дальше уже начинаются права жены.

Слова из аята о "постукивайте" - это не то, что творится у нас в стране, это не домашнее насилие, с которым, к сожалению, мы встречаемся в быту. Это просто знак, чтобы показать своей жене, что в отношениях что-то не так. Ислам не разрешает бить женщин. То, что мусульмане бьют жен, - и не только мусульмане, но и представители других религий, - это только человеческий фактор".

"Здесь стоит вопрос: разрешает ли ислам мужу поднимать руку на жену в воспитательных целях?" - комментирует Султанали Гапуров, специалист отдела даавата (распространения религии) ДУМК.

В исламе недовольство поведением жены муж может показать тремя способами:

1. Он может перестать с ней разговаривать и не отвечать на ее вопросы.

2. Можно перестать делить с ней супружеское ложе, если она не понимает.

3. При условии, что эти два метода не помогают в шариате, говорится, что можно бить. Но не сильно! В хадисе говорится, что женщина - создание нежное, она создана из ребра. Пытаясь выпрямить или побить, мы можем сломать ее.

Некоторые ученые говорят, что разрешается не бить, а как бы "шлепнуть" мисваком (мисвак - это палочка для чистки зубов, размером она примерно как обычный карандаш для рисования, - прим. ОА). Этот "удар" мисваком и считается за удар. Эти методы используются мужем только для того, чтобы дать знать жене о своей обиде на нее, а не для того, чтобы заставить жену что-то делать или перевоспитать.

Ведь женщина - это человек, Бог наделил ее умом, языком и сознанием, она не животное, которое можно бить для того, чтобы дрессировать или заставить что-либо делать. Нельзя считать дозволение шариата на "удар" мисваком разрешением избивать до синяков и переломов".

"Люди, которые мне задают вопрос, можно ли бить жену, хотят сразу же избить. Так нельзя, - отвечал на вопросы верующих экс-муфтий Кыргызстан Чубак ажы Жалилов. - Если жена собирается идти на улицу (имеется в виду "шляться по улице", - прим. ОА), нужно сказать ей: "Нельзя". Если это не действует на нее, нужно перестать делить с ней ложе, но так, чтобы не показывать детям, что вы отдельно спите. Это может длиться три дня. Если это тоже не помогает, то можно бить так, чтобы это словами называлось "ударил", но не ощущалось на физическом уровне. Ударить можно мисваком.

После этих трех попыток следует пригласить в дом аксакалов для того, чтобы они сделали наставление. И только после этого можно идти разводиться. Меня обвиняют в том, что я исковеркал Коран, сказав, что нельзя бить женщин. Эти люди не понимают сути религии. В Коране не говорится бить так, как бьют жен наши мужчины. Если кыргыз бьет жену, то она обязательно попадает в реанимацию".

Что говорит закон?

28 октября текущего года в Кыргызстане вступит в силу новый Закон "Об охране и защите от семейного насилия". В нем предусмотрены более эффективные методы борьбы с домашним деспотизмом. «Мировой и национальный опыт свидетельствуют, что меры уголовного и административного воздействия в ситуации семейного насилия неэффективны, поскольку виновник и пострадавший являются близкими друг другу людьми, и пострадавшая сторона, как правило, не желает применять карательные меры наказания.

Новый закон направлен на выстраивание системы взаимодействия разных структур для работы с проблемой семейного насилия, в том числе и для профилактики», - отмечают инициаторы закона.

Кроме того, документ запрещает все виды семейного насилия, какими бы взглядами (религиозными, нравственными или социальными) ни руководствовался насильник.