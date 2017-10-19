Телеведущая Ксения Собчак 18 октября сообщила в эфире телеканала «Дождь», что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Она назвала себя кандидатом «против всех», пообещав сняться с выборов, если к ним допустят Алексея Навального. Как зарубежные СМИ отреагировали на начало президентской кампании госпожи Собчак — в подборке “Ъ”.

Le Temps (Женева, Швейцария)

Лидер оппозиции Алексей Навальный должен дождаться 2028 года, прежде чем он сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах, сухо заметила глава Центризбиркома Элла Памфилова. А пока Кремль ищет ему замену, чтобы придать президентским выборам, в которых, кажется, все решено заранее, легитимный вид. 1 сентября «Ведомости» сообщили, что администрация президента ищет кандидата-женщину, чтобы та стала соперником Владимира Путина. Издание назвало несколько имен из ультра-консервативного крыла (при этом сторонниц Путина) и одно более гламурное — Ксению Собчак.

Став ведущей на одном из независимых телеканалов, она постепенно заработала статус оппозиционной журналистки. Но все помнят, что она — дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, человека, запустившего политическую карьеру Владимира Путина. Ее мать Людмила Нарусова — бывший сенатор, которая находится в хороших отношениях с министром обороны Сергеем Шойгу. Другими словами, Ксения Собчак по-прежнему на короткой ноге с первыми лицами, несмотря на то, что она представляет себя либерал-демократом, радеющим за перемены.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

В Кремле кандидатуру Ксении Собчак, скорее всего, воспримут как способ придания законности обычно скучной избирательной гонке, в которой единственными соперниками Путина были бы пожилые политики из «управляемой оппозиции» — коммунист Геннадий Зюганов и националист Владимир Жириновский, оба они уже давно не представляют собой никакой реальной оппозиции и широко поддерживают политику Путина.

Источники, близкие к администрации президента, сообщили The Guardian в нынешнем году, что шли серьезные разговоры о том, чтобы дать возможность Навальному выдвинуть свою кандидатуру. В конце концов все же было решено, что негативная шумиха, которую он создаст, сделает его неудобным кандидатом, даже если Путин все же победит.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания)

Искренность мотивов ее выдвижения сразу же была встречена скептически. Кандидаты на пост президента в России традиционно играли роль «спарринг-партнеров», придавая выборам вид законности без угрозы для их результатов. И заявление госпожи Собчак немедленно воскресило в памяти ситуацию с олигархом и владельцем команды Brooklyn Nets Михаилом Прохоровым, который создал символическую оппозицию господину Путину на выборах 2012 года и получил лишь 8% голосов избирателей.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Когда появились первые сообщения о кандидатуре Собчак, со стороны многих наблюдателей ситуации в России послышались вздохи разочарования — многие предположили, что она является очевидным кремлевским псевдооппозиционным кандидатом. Кандидатура Ксении Собчак многим напомнила выдвижение в 2012 году олигарха Михаила Прохорова, которого все подозревали в попытке раскола оппозиционного электората, хотя сам он это отрицал.

Но все эти маневры вряд ли необходимы — в конце концов Прохоров проиграл выборы c 8%, тогда как Путина набрал 63,6%. Скорее всего, «кандидаты, подобные Собчак, нужны, чтобы придать атмосферу легитимности российской демократии, которая давно перестала быть системой одной партии и стала системой одного человека».

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Некоторые лидеры либеральной оппозиции выразили недовольство, обвинив ее (Ксению Собчак. — “Ъ”) в том, что она является марионеткой Кремля и кандидатом-спойлером, которого привлекли, чтобы придать ажиотаж и легитимность скучной предвыборной кампании. Господин Путин, управляющий Россией в качестве президента и премьер-министра уже почти 18 лет, как ожидается, будет идти на четвертый президентский срок без какой-либо видимой оппозиции. Формально ему еще надо объявить о выдвижении, ожидается, что он сделает это к декабрю.

В это время господин Навальный и его главные соратники отбывают очередной срок за организацию своей кампании, поэтому пока не могут официально ответить на это заявление. Но оба лагеря уже подвергли критике друг друга в прошлом месяце, когда только появились слухи о том, что госпожа Собчак может выдвинуть свою кандидатуру.

Deutsche Welle (Бонн, Германия)

Журналистка и бывшая звезда реалити-шоу Ксения Собчак готова сразиться с президентом Владимиром Путиным на предстоящих в России выборах. Но кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?

Ксения Собчак улыбается читателям с обложки свежего номера российской версии журнала Glamour. Кулак поднят вверх в знак того, что она бросает вызов. На белой футболке слова «Женщины. Власть». Материал в Glamour об известной телеведущей обещает рассказать о ее «президентских амбициях». Собчак рассказывает о своих отношениях с мужем и сыном, своей карьере и взглядах на равенство полов. Но на прямой вопрос о президентских амбициях она уходит от ответа, говорит, что ее интересует все… Хотя в последние годы она стала известна как один из лидеров оппозиции, ее имя не всегда ассоциируется у россиян с серьезной политикой.

Irish Independent (Дублин, Ирландия)

Ее заявление положило конец многомесячным спекуляциям о том, будет ли журналистка, светская львица, известная дочь еще более известного крестного участвовать в президентских выборах в марте следующего года. Разговоры о том, что госпожа Собчак подумывает о выдвижении своей кандидатуры на пост президента вопреки сделанным публично рекомендациям ее соратника из рядов либеральной оппозиции Алексея Навального, взбудоражили российские сонные политические круги. Новость о том, что она будет участвовать в выборах, воспринимают как удар по надеждам господина Навального, и теперь раскол в рядах оппозиции кажется весьма вероятным. Этим заявлением 35-летняя госпожа Собчак завершила удивительное превращение из «российской Пэрис Хилтон» в Челси Клинтон.