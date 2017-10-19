В Туркменистане арестовали работника управления образования Дашогузской области, который предложил жаловаться в хякимлик (местную администрацию) жителям, протестовавшим против повышения платы за детский сад, пишет Фергана со ссылкой на Радио «Азатлык». Имя арестованного в сообщении не приводится, однако сказано, что ему около 50-ти лет.

По данным источников «Азатлыка» в областном управлении образования, их коллегу обвинили в «призыве к протестам против действующей власти и презрении чаяний президента по улучшению благосостояния народа». Жена чиновника, работавшая в одном из детских садов, и его сын — завхоз в одной из местных школ — были уволены.

По сведениям «Азатлыка», работника управления арестовали спустя несколько часов после акции, 10 октября, однако подтвердить эту информацию удалось только сейчас. В настоящее время чиновник находится в изоляторе временного содержания в Дашогузе. Адвокат, назначенный государством, отказался вести это дело, узнав, в чем его обвиняют. Как уточнили источники радиостанции, члены семьи чиновника наняли ему частного адвоката, которого, однако, до сих пор не пустили к арестованному.

«Похоже, власти Дашогузской области ищут виноватого в проведении акции протеста. И они хотят всё свалить на нашего коллегу, который не имеет никакого отношения к этому протесту», - резюмировал один из собеседников «Азатлыка».

Об увеличении платы за детские сады в Туркмении было объявлено 9 октября. До этого месячная плата составляла 8 манатов, теперь она выросла в 10 раз – до 80 манатов ($23 по официальному курсу или $11,5 по курсу черного рынка). Десятого октября в Дашогузе состоялась спонтанная акция протеста - по разным данным, от нескольких десятков до 200 человек, в основном женщины с детьми, пришли к зданию областного управления образования. Как сообщалось, большинство из тех, кто участвовал в акции, воспитывали по 3-4 ребенка дошкольного возраста. Денег на то, чтобы оплачивать детский сад, у них не было.

К собравшимся вышел один из работников управления и посоветовал «идти в хякимлик и жаловаться им», после чего демонстранты направились в сторону администрации города. На площадке перед зданием администрации дорогу им перегородил прибывший отряд ОМОН, туда же прибыли два заместителя хякима (мэра) Дашогуза. Как передавал «Азатлык», чиновники сообщили, что не уполномочены давать какие-либо обещания, поэтому у них не получилось построить диалог с протестующими.

Позже стало известно, что родители начали забирать своих детей из детских садов. Источники радиостанции утверждали, что плата за детей повысилась из-за отмены льгот для детских садов на воду, газ и электричество. Закон о предоставлении населению в бесплатное пользование электроэнергии, газа, соли и воды (согласно лимитам) был принят в Туркменистане в 1993 году. Минувшим летом президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал действующую систему социальных льгот неэффективной и поручил ее отменить.