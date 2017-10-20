Эмомали Рахмон сообщил, что в стране может быть полностью отменен энерголимит.

Во время встречи с предпринимателями, которая прошла в Душанбе в субботу, 14 октября, Эмомали Рахмон напомнил, что в прошлом году в эти дни население уже получало электроэнергию по лимиту - лишь 10 часов в сутки. В этом же году лимит пока не введен.

По его словам, первая стратегическая цель правительства Таджикистана - это достижение энергетической независимости.

«Если население Таджикистана поддержит нас и вы, предприниматели, которые имеют промышленные предприятия, и осенью и зимой будете экономно тратить электроэнергию, то нашего электричества будет хватать нам на 24 часа в сутки. Больше никаких ограничений осенью и зимой не будет», - отметил президент Таджикистана.

Напомним, в минувшем году энерголимит официально был введен с 1 ноября, однако фактически отключение электроэнергии началось уже с октября. Ограничения не коснулись только столицы и крупных городов. Население получало по 6-10 часов электроэнергии в сутки. Лимит был снят 14 января 2017 года.

В предыдущее годы было иначе. Например, в 2013 году энерголимит был введен 1 ноября и отменен 15 апреля 2014 года.

Зимой 2014-2015 годов энерголимит был введен 1 октября и отменен в начале марта. В 2015-2016 годах ограничение было введено 18 октября и снято также в начале марта.

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