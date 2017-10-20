Конфликт между двумя студентами третьего курса Таджикского государственного медицинского университета завершился убийством. Инцидент произошел 11 октября на берегу реки Душанбинка. Однако в МВД РТ о нем сообщили только сегодня.

Причиной конфликта стала ссора, произошедшая между студентами третьего курса ТГМУ Дилшодом Курбоналиевым и Курбоном Каримовым, сообщил «АП» начальник пресс-центра МВД полковник Умарджони Эмомали.

Решать конфликт с однокурсником Курбоналиев пришел в сопровождении своих товарищей - Музаффара Холикова, Самандара Джонмахмадова – студентов столичного медицинского колледжа. А со стороны Курбона Каримова в разборке участвовали его друзья – Фаррух Каримов и Парвиз Сайфуллоев.

«В ходе драки Самандар Джонмахмадов нанес смертельное ножевое ранение Фарруху Каримову», - сообщил пресс-секретарь МВД.

Он отметил, что после инцидента С. Джонмахмадов приобрел авиабилет, и пытался вылететь в Москву, но был задержан сотрудниками милиции ОМВД столичного района Фирдавси.

В настоящее время все участники инцидента задержаны, следствие по факту убийства продолжается, отметили в МВД.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus