Спасатели Отряда быстрого реагирования по Раштской зоне районов спасли 28-летнюю женщину, которая грозилась броситься в реку Сурхоб. ЧП произошло утром 19 октября.

«Обратившийся в Штаб КЧС рассказал о том, что обнаружил стоящую на камне посреди реки Сурхоб молодую женщину, она вела себя неадекватно и угрожала спрыгнуть в воду при попытке приблизиться к ней», - рассказали в КЧС.

Прибывшие по сигналу на место спасатели, оценив ситуацию, начали вести с ней переговоры, чтобы женщина оставалась на месте, и вызвали психолога из Управления МВД в Раштском районе. Ему удалось уговорить женщину успокоиться и сесть в лодку к спасателям.

В КЧС отметили, что когда женщину доставили на берег, она рассказала, что на такой отчаянный шаг ее заставила пойти ссора с мужем.

Правоохранительные органы района ведут расследование инцидента.

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