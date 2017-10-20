13,5 млрд тенге (около 40,3 млн долларов) потратит государство на модернизацию сознания казахстанцев в 2018 году, пишет Informburo.kz. Министр финансов озвучил, какие расходы предусмотрены в республиканском бюджете на развитие культуры и спорта в Казахстане на ближайшие два года.

Министр финансов Бахыт Султанов, презентуя в Сенате законопроект "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы", озвучил, что расходы на развитие культуры и спорта в 2018-2020 годах составят 219,7 млрд тенге.

На 2018 год предусмотрено 82 млрд тенге, в том числе:

- на реализацию мер Программы модернизации общественного сознания – 13,5 млрд тенге;

- на обеспечение функционирования организаций культуры и архивного дела – 13,5 млрд тенге;

- на поддержку и развитие массового спорта, национальных видов спорта и спорта высших достижений – 21,7 млрд тенге.

На другие направления, куда входит обучение и воспитание одарённых детей, подготовка специалистов ТИПО, вузов, завершение ранее начатых художественных и документальных фильмов, – потратят 25,6 млрд тенге.

Весной руководитель канцелярии премьер-министра Казахстана Нурлан Алдабергенов заявил, что в 2018-2020 годах на реализацию программы модернизации общественного сознания будет направлено 54 млрд тенге.