В Узбекистане продолжаются разнообразные реформы. В сентябре был сделан очень важный шаг – введение свободной конвертации национальной валюты - сума. В октябре правительство обещало продолжить реформу, снизить или вовсе отменить таможенные пошлины и акцизные налоги на ряд товаров и услуг – это очень облегчит жизнь экспортерам и импортёрам.

Какие еще планы у нового руководства страны, выясняла редакция «Открытой Азии онлайн».

Покупка наличной иностранной валюты

23 сентября премьер-министр страны Абдулла Арипов заявил, что с 1 октября во всех пунктах обмена валют в Узбекистане можно будет купить наличную иностранную валюту. Но сейчас банки страны пока не продают иностранную валюту – говорят, что пока официальной «команды» не поступало.

Ранее издание podrobno.uz сообщало со ссылкой на источники в банковской сфере, что продажа наличных долларов в Узбекистане начнется до 10 октября. Продажа в итоге началась, а свободную покупку опять отложили: купить доллары сейчас можно на специальную конверсионную карту, не более 5000 в квартал, и использовать их можно только за рубежом. Правом снимать наличную иностранную валюту со своих банковских счетов сейчас обладают только индивидуальные предприниматели и фермеры.

Фото с сайта «Открытой Азии онлайн»

Юридические лица могут приобретать валюту в банках без ограничений для оплаты текущих международных операций - импорта товаров, работ и услуг, репатриации прибыли, погашения кредитов, выплаты командировочных расходов и других переводов неторгового характера.

По официальным данным, с 5 по 12 сентября население сдало в банки свыше 200 миллионов долларов, а юридические лица - около 100 миллионов долларов.

Экономист Юлий Юсупов:

- Правительство ограничило продажу иностранной валюты, так как боялось, что наличной валюты не хватит. Как накопили ее в банках, увидели примерные объемы поступлений и спроса, поняли, что бояться нечего, и сняли запрет. Я с самого начала предупреждал, что это временная мера.



Может ли этот процесс привести к инфляции и росту цен на товары и услуги? У меня нет данных об объемах денежной массы и кредитов. Поэтому не знаю, растут они или нет. Скорее всего, растут. И это вызывает опасение: есть угроза усиления инфляции. Это тем более опасно, так как у ЦБ нет еще ни рыночных регуляторов денежной массы (надо для этого провести банковскую реформу), ни достоверных индикаторов инфляции.

Международные денежные переводы можно отправлять в сумах

Фото с сайта «Открытой Азии онлайн»

С 1 октября граждане страны могут отправлять и принимать международные денежные переводы в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Молдову, Азербайджан и Армению в сумах. «Отправка в страну назначения осуществляется АО «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана») в свободно конвертируемой валюте по курсу Центрального банка на день осуществления денежного перевода. Международные денежные переводы, поступающие из стран СНГ, выплачиваются в национальной валюте по курсу ЦБ на день их поступления. Переводы осуществляются на основании подписанных АО «Узбекистон почтаси» двусторонних соглашений с почтовыми операторами указанных стран», - сообщает интернет-сайт компании.

Новые водительские удостоверения

С 1 октября в Узбекистане появились новые образцы национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, изготавливаемые из пластика. Эти документы будут соответствовать рекомендациям Венской Конвенции о дорожном движении, принятой 8 ноября 1968 года.

Национальное водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена документов старого образца на новые будет проходить в два этапа: с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года в обязательном порядке.

Фото с сайта «Открытой Азии онлайн»

Новые водительские удостоверения будут содержать электронные метки и получат статус ID – официального документа, удостоверяющего личность. Электронные метки позволят передавать данные бесконтактным путем. Удостоверения и свидетельства старого образца с 1 января 2021 года будут считаться недействительными.

Снижение и отмена таможенных пошлин и акцизного налога

С 1 октября в Узбекистане согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» обновили ставки импортных таможенных пошлин и акцизного налога.

Документом предлагается полностью отменить импортную пошлину на нефть и нефтепродукты, крупный и мелкий рогатый скот, мясо крупного рогатого скота, рыбные продукты, молоко, картофель, крупы, муку и другие товары. Также планируется значительное снижение акцизов.

Ранее, с 15 сентября, вступило в силу освобождение от акцизного налога и таможенных пошлин на ввоз тростникового сахара, свекловичной и химически чистой сахарозы в твердом состоянии.

Снижение акциза на импорт автомобилей из Казахстана

Узбекистан с 1 октября 2017 года снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана (кроме предназначенных для медицинских целей) до 2% от таможенной стоимости. До этого подобная льгота распространялась только на транспортные средства, произведенные и завозимые из России, Украины и Республики Беларусь.

Фото с сайта «Открытой Азии онлайн»

25 сентября на сайте eadaily.com появилась информация о том, что союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» обратился к министру национальной экономики Тимуру Сулейменову с письмом. В нем были выражены опасения относительно перспектив доступа продукции казахстанских производителей на рынок Узбекистана.

«В период с 1996 года предприятия узбекского автопрома экспортировали на рынок Казахстана более 85 тысяч автомобилей на сумму $ 720 млн. Продукция узбекских автопроизводителей не облагается таможенными пошлинами и акцизами при пересечении границы Казахстана. Поставки же казахстанской автомобильной техники на рынок Узбекистана равны нулю - доступ заблокирован жесткими таможенно-тарифными барьерами», - говорится в письме.

Казахстан - один из крупнейших экспортных рынков для узбекского автопрома после России. В сентябре этого года в Ташкенте были представлены автомобили казахстанского производства.