На протяжении многовековой истории каждый народ создавал и создает свою национальную музыку и самобытные музыкальные инструменты. Но кто их изготавливает и как? Мы попытались узнать, побывав в мастерской усто Азима Убайдуллозода.

Свое мастерство по изготовлению народных музыкальных инструментов Азим Убайдуллозода начал почти 40 лет назад. А научился этой работе он у своего 90-летнего отца Убайдулло Ходжиева и покойного брата – Ширина, который был известным в Центральной Азии мастером.

По рассказам усто Азима, их работа востребована народными музыкантами, и что интересно, к мастеру обращаются не только из всех уголков Таджикистана, но и из Ташкента, Самарканда, Бухары, Оша. И даже из Израиля. Усто Азим делает несколько видов национальных музыкальных инструментов: струнные, ударные, духовые.

Он признается, что для того, чтобы стать настоящим мастером по изготовлению музыкальных инструментов, необходимо чувствовать ритм.

Работы мастера не раз выставлялись на различных ремесленнических выставках.

По его словам, отношение к традиционным музыкальным инструментам сейчас несколько изменилось, так как только с их помощью можно исполнить такие древние жанры как шашмаком и фалак.

Азим Убайдуллозода верит, что изготовление музыкальных инструментов будет всегда востребовано, так как наш народ любит веселые праздники с музыкой и танцами, и пока есть все это, их работа не закончится.

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