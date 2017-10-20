Команды, состоящие из талантливых подростков от 13 до 17 лет из России, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Грузии, Армении, Беларуси и Таджикистана, сойдутся в вокальном состязании на телеканале «МИР».

В течение двух месяцев за жаркими баталиями юных вокалистов будут пристально следить их звёздные наставники – представители стран-участниц. Артисты Марк Тишман (Россия), Эмиль Кадыров (Азербайджан), Арсениум (Молдова), Алиса Данелия (Грузия), Маргарита Позоян (Армения), Зафар Абдуалимов (Таджикистан), Руслан Алехно (Беларусь) и Мадина Садвакасова (Казахстан) уже доказали свое превосходство на музыкальной сцене. Теперь их задача – помочь начинающим исполнителям завоевать сердца многомиллионной аудитории.

От Таджикистана в конкурсе участвуют Некруз Зребунов, Томирис Ильназарова, Амаль Хафизова и Дилноз Абдуалимова.

«Во весь голос» – это не просто вокальный конкурс. Это настоящее музыкальное реалити-шоу, где главные участники – подростки, мечтающие о большой сцене. Каждую неделю под чутким руководством наставников они будут оттачивать вокальное мастерство в учебной студии, чтобы на концерте в конце недели выступить на главной МИРовой сцене. И выступить так, чтобы не только покорить зрителей, но и удивить наставников других команд, которые и будут на протяжении всего проекта ставить баллы и решать, кто же достоин титула победителя конкурса.

Проект состоит из восьми концертов. На первом из них команды-участницы познакомятся друг с другом, представят себя. Каждая команда состоит из двух сольных исполнителей и ансамбля. И именно на первом выступлении зрители смогут познакомиться с форматом будущих испытаний, непривычным для российского телевидения.

Принцип конкурса - знакомство зрителей с популярной музыкой стран-участниц. На протяжении всего проекта зрители услышат и народную музыку, и хиты эстрады, которые наставники со своими подопечными выберут для исполнения на МИРовой сцене. Три выпуска будут посвящены творчеству известных музыкантов: Олега Газманова, Дмитрия Маликова и Байгали Серкебаева. Ребята не только споют их песни, но и лично познакомятся с композиторами, выступая с ними на одной сцене.

Отдельный выпуск будет отдан дуэтам со звездами. На этом этапе участникам необходимо продемонстрировать свое мастерство на высшем уровне, ведь их будут оценивать в сравнении с признанными артистами. Завершающий аккорд и кульминация проекта – новогоднее шоу, на котором, после праздничного гала-концерта с участием наставников и звезд эстрады, будут подведены итоги конкурса. Какая команда станет победителем международного музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос» - зрители узнают в последние часы уходящего 2017 года.

Проект начинается с 12 ноября на телеканале «МИР».