Восемь известных таджикских спортсменов прошли экспертизу на применение допинга. Результаты допинг-проб будут обнародованы позже.

Пробы на допинг сдали Шаббос Негматуллоев, Шоира Зулкайнарова (бокс), Джахонгир Маджидов (дзюдо), Фарход Негматов, Манучехр Негматов (таэквондо), Баходур Кодиров, Искандари Рустам (вольная борьба) и Бахтовар Хасанов (греко-римская борьба).

Для проведения антидопинговой процедуры была привлечена представитель регионального антидопингового Центра, специалист международного уровня из Казахстана Тана Омарова, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Результаты анализов будут обнародованы позже. В будущем антидопинговую процедуру пройдут и другие таджикские спортсмены, выступающие на международной арене.

По данным руководителя Национальной антидопинговой организации Таджикистана, генерального директора Олимпийского комитета республики Мухаммадшо Абдуллоева, каждый спортсмен должен знать, какие случаи считаются нарушением антидопинговых правил.

- Употребление запрещенных препаратов по незнанию не освобождает спортсмена от наказания. Согласно Международному антидопинговому кодексу спортсмен обязан соблюдать все антидопинговые принципы и правила. Он не должен принимать запрещенные препараты, - заявил Мухаммадшо Абдуллоев.

Как сказал Абдуллоев, Национальная антидопинговая организация Таджикистана совместно с Комитетом по делам молодежи, спорту и туризму, а также с Национальным олимпийским комитетом проводит различные мероприятия с целью ознакомления спортсменов и тренеров с различными препаратами, употребление которых запрещено.

- Так, в офисе НОК республики проводятся обучающие курсы под девизом «Мы против допинга». На теоретических занятиях принимали участие более 100 руководителей и представителей национальных спортивных федераций, тренера и спортсмены, а также врачи. Цель проведения данных курсов состояла в повышении знаний участников и их осведомленности с Международным антидопинговым кодексом и Списком запрещенных для спортсменов допинговых препаратов.

Скандалы, связанные с употреблением допинга или запрещенных препаратов спортсменами в последнее время стали главными новостями мировых информационных агентств. Многие всемирно известные спортсмены были наказаны в связи с употреблением запрещенных Международным антидопинговым агентством (WADA) препаратов.

Напомним, что после завершения финальных соревнований программы XXXI летних олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро представители Международного антидопингового агентства (WADA) взяли допинг-пробу обладателя золотой медали олимпийских игр Дилшода Назарова. Результат показал, что наш атлет запрещенные препараты не принимал.

В этом году перед олимпийскими играми WADA запретила участие многих спортсменов из сборной России. Обследование показало, что российские власти в рамках тайной программы разрешала спортсменам употребление запрещенных препаратов, с помощью которых они завоевывали награды.

В 2015 году Международная федерация борьбы из-за употребления допинга в ходе чемпионата Азии по вольной борьбе в Катаре дисквалифицировала сроком на четыре года члена сборной Таджикистана Зелимхана Юсупова. В его допинг-пробе, взятой по завершении соревнований на чемпионате Азии по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг, было обнаружено наличие запрещенного препарата «диметилбутиламин».