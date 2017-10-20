В Таджикистане Военный суд Хатлонской области приговорил солдата срочной службы 18-летнего Даниила Исломова к шести месяцам заключения за отказ носить военную форму по религиозным убеждениям, пишет Радио «Озоди».

После приговора, который был оглашен на прошлой неделе (о чем стало известно только сейчас), юношу из зала суда доставили в колонию строгого режима города Курган-Тюбе.

Даниил Исломов, который является последователем запрещенной в Таджикистане религиозной организации «Свидетели Иеговы», был призван в армию в апреле этого года военным комиссариатом района Фирдавси города Душанбе и направлен для прохождения срочной службы в воинскую часть, расположенную в Курган-Тюбе. Еще в военкомате юноша заявил, что ношение военной формы противоречит его религиозным убеждениям.

Он был согласен на альтернативную гражданскую службу в армии, но ему в этом отказали. Позже юношу обвинили в уклонении от исполнения обязанностей военной службы (статья 376 Уголовного кодекса Таджикистана).

Родные осужденного солдата сказали, что обжалуют приговор. От других комментариев они отказались. С адвокатом юноши журналистам связаться не удалось.

Отметим, что в Таджикистане общественностью в течение уже боле 10-ти лет периодически поднимается вопрос о необходимости принятия закона об альтернативной военной службе, однако до сих пор этот закон не принят.

Организация «Свидетели Иеговы», которую некоторые исследователи называют христианской сектой, в Таджикистане действовала с 1997 года Осенью 2007 года деятельность «Свидетелей Иеговы» была временно приостановлена, а ровно через год суд военного гарнизона города Душанбе постановил полностью запретить функционирование этой религиозной организации. Власти тогда заявили, что представители организации систематически нарушали статьи закона «О религии и религиозных организациях» и не реагировали на неоднократные предупреждения.

В 2015 году Европейская Ассоциация Свидетелей Иеговы (ЕАСИ) на заседании ОБСЕ заявила, что последователи «Свидетелей Иеговы» в Таджикистане подвергаются преследованиям со стороны властей и не могут исповедовать свою веру частным образом или совместно с другими. «Государство не позволяет незарегистрированным общинам исповедовать свою религию публично. Эти общины не могут по закону производить, ввозить, вывозить или распространять религиозные материалы», - говорилось в заявлении. ЕАСИ выразила обеспокоенность и тем, что сотрудники ГКНБ Таджикистана многократно вызывали местных Свидетелей Иеговы на допрос и оказывали на них давление, чтобы они подписали самоинкриминирующие заявления.