Яркие фото телеведущей, оппозиционера и кандидата в президенты в подборке "Ведомостей".
Московский суд признал законным отказ Али Ферузу в убежище
В Кабуле в результате взрыва в мечети погибли 30 человек
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Испания вводит прямое управление в Каталонии. Что это означает?
Последователя «Свидетелей Иеговы» в Таджикистане приговорили за отказ надеть военную форму
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