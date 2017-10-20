Диля из Таджикистана почти все свое детство и юность провела с бабушкой. Ее родители многие годы работали в России и лишь раз в несколько лет могли позволить себе приехать навестить детей. Теперь Диля — тоже мигрант, но не в России, а в США. Диля рассказала «Фергане» о себе и поделилась своими мыслями о том, чем отличается жизнь мигранта в России и Америке.

Мои родители в советское время были педагогами, а когда Союз распался, они ушли со школы. Им надо было содержать нас, детей, и бабушку, а на учительскую зарплату было не прожить.

Впрочем, как и сейчас. Они уехали в Россию на заработки, оставив меня и сестру бабушке. Долгих 10 лет наших родителей не было дома. Приезжали они редко — может быть, 3-4 раза за это время, так как летать было дорого.

Папа работал на стройке, мама — в столовой посудомойкой. Мама вернулась первой, потому что сестра заканчивала школу. Вернулась с радикулитом и другими болячками. У нее и сейчас болят суставы от тяжелой работы в Москве. А папа еще несколько лет был там — он обеспечивал нам безбедное существование. Но какой ценой — трудился на двух работах, спал по 4 часа в сутки.

Flex дал шанс

Сестра поступила в университет на филологический, а я в 10 классе подала документы на участие в американской программе школьного обмена Flex. И, к моей огромной радости, прошла.

На целый год я уехала в США. Меня приняли в семью, которая стала мне родной. Мои американские родители теперь так же близки мне, как папа и мама. Я жила в Пенсильвании, училась в школе, дружила со своими сверстниками. В США мне понравилось уважительное отношение людей друг к другу и комфортная жизнь, где человек — превыше всего.

У себя на Родине я этого не видела. Я люблю свою страну, но жить там невозможно — нет работы, нет чувства уверенности в своем будущем. Поэтому люди вынуждены уезжать оттуда. За год я многому научилась в Америке. Приехав домой, я закончила школу, но о поступлении в университет не могло быть и речи — денег хватало только на учебу сестры. Папа к тому времени был депортирован и вернулся домой. Целый год я проработала секретаршей в одном офисе за гроши.

Уехать, чтобы помочь родителям

Я поняла, что мне надо уезжать, потому что мои больные родители нуждаются в помощи, и, кроме нас с сестрой, помочь им некому. Я очень хотела, чтобы родители больше не ездили на заработки в Россию, и решила, что сама должна встать на ноги — чтобы содержать себя и их.

На следующий год по приглашению моей американской семьи я снова поехала в США. Мои американские папа и мама помогли мне устроиться секретарем в салон, и я начала зарабатывать деньги. Как нелегал я получала 9 долларов в час наличными, но с меня налоги не брали. Сейчас уже я подала документы на легализацию, и они находятся на рассмотрении.

Я жила в Америке достаточно долго в положении нелегала, но не испытывала при этом никакого страха быть пойманной и выдворенной из страны. Меня не останавливали полицейские, на нелегалов не устраивали облавы, которые устраивают в России, и от которых страдали мои родителей. Хотя тысячи таких же, как они, мигрантов делают там всю черную работу. Здесь, в Америке, к мигрантам относятся по-другому. Когда Трамп пришел к власти, он напугал всех тем, что выдворит нелегалов, но потом все забылось, и люди успокоились. Американцы отстояли мигрантов, они считают свою страну страной мигрантов и очень этим гордятся.

Я заработала деньги в Пенсильвании и поехала учиться в Нью-Йорк, где поступила в колледж Манхеттена по информатике и компьютерным технологиям. В нашем колледже учится много иностранных студентов — всех цветов кожи, волос и глаз, и порой мне кажется, что здесь собралась молодежь со всего мира. Главное, что все дружны и радушны по отношению друг к другу.

Спасибо за безбедную жизнь

В Америке много наших земляков. Иногда мы встречаемся, но нечасто, так как все мы работаем, и редко получается выкроить время на встречи. Мы все тоскуем по дому, по Родине. Хорошо что есть связь, интернет, мессенджеры.

Соединенные Штаты — страна, где во всем чувствуется закон и порядок. Нашим соотечественникам здесь очень комфортно — их не обманывают, не кидают на деньги. Они вовремя получают свою зарплату и живут очень хорошо. Наши приезжают сюда с загранпаспортом, а у мексиканцев-нелегалов даже паспортов нет, но и они спокойно живут. Здесь уважают права человека и понимают, что люди мигрируют не от хорошей жизни в своей стране. Полицейских не увидишь, но если нужна помощь, они оказываются рядом. Они покажут тебе дорогу, если заблудишься. Только с криминалом не связывайся — здесь этого не любят. Единственное, что здесь дорого, — это съемная квартира. Продукты и одежда дешевые, и на распродаже можно купить хорошие вещи за копейки.

В Нью-Йорке, как и во всех мегаполисах, народ немного жестче, грубее, чем в других штатах. А в основном американцы очень дружелюбные и приветливые. Им интересно, откуда мы, им даже наше произношение нравится. Мы здесь устраиваем свои национальные праздники, фестивали, где показываем народные традиции, одежду, еду. Готовим на совместных праздниках наш родной плов, который очень нравится американцам. И мы благодарны этой стране за то, что приютила нас и обеспечила спокойной безбедной жизнью.