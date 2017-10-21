Число жертв взрывов, устроенных в пятницу вечером в двух шиитских мечетях в разных районах Афганистана, увеличилось до 72 человек, число пострадавших превысило 100 человек.

При взрыве, прогремевшем во время вечерней молитвы в мечети Имама Замана в Кабуле, погибли 39 человек, в том числе женщины и дети, сообщил официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Датский, передает Reuters.

Второй взрыв прогремел в шиитской мечети в Чагчаране, административном центре провинции Гор в центральной части страны. По последним данным, там погибли 33 человека, в том числе руководитель сил народного ополчения региона Фазуль Ахад Хан. В МВД подтвердили, что там так же действовал смертник, передает ТАСС со ссылкой на Пажвок.

Афганский президент Ашраф Гани выступил с резким осуждением атак в шиитских мечетях.

Также с осуждением терактов в Афганистане выступил госдеп США, отметив при этом «слаженную работу сил безопасности». Госдеп заверил, что будет продолжать оказывать поддержку и помощь правительству Афганистана и его народу, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва в кабульской мечети стали около 30 человек, более 20 ранены, еще по меньшей мере 10 человек погибли и около 20 получили ранения при взрыве в афганской провинции Гур.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно анализировала сложившуюся в Афганистане ситуацию и отношение центрально-азиатской республики к американской оккупации.