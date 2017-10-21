Участники учебных курсов JICA по управлению и содержанию медицинских оборудований провели семинар по правильному содержанию медицинских оборудований в родильном отделении медицинского комплекса “Истиклол” города Душанбе. Основная цель семинара заключалась в повышении осведомленности главных врачей и медсестер относительно повседневного содержания, ведения записей и безопасного использования медицинских оборудований.

Во время вступительной речи Гулахмадова Светлана, Заместитель Директора медицинского комплекса “Истиклол” по материнству и детству, подчеркнула важность правильного ухода за оборудованием, что необходимо для продления жизненного цикла оборудований. Низомов Шуджоаддин, Медицинский физик Республиканского научно-исследовательского онкологического центра, выступил с докладом по безопасности использования и функций медоборудований на примере конкретных оборудований.

На семинаре также присутствовали представители Родильного дома №3 города Душанбе, которые поделились своим опытом относительно повседневного содержания оборудований, разработки руководств, составления документации и проведения регулярных тренингов для сотрудников – пользователей оборудований. Родильный дом №3 получил грантовую помощь Правительства Японии по поставке оборудований через JICA в 2015 году и создал эффективную систему содержания оборудований, которая может быть отличным примером для других учреждений.

В конце семинара участники подчеркнули готовность применить новые знания и информацию для улучшения своей работы по содержанию, безопасному использованию, а также ведению записей и рутинному мониторингу состояния медоборудований. Также было подчеркнуто, что JICA будет дальше прилагать усилия помочь Правительству РТ в улучшении системы управления и содержания медоборудований посредством повышения потенциала сотрудников соответствующих организаций.

Правительство Японии признало суверенитет Республики Таджикистан в декабре 1991 года. С того времени, Япония и Таджикистан построили дружественные и тесные двухсторонние отношения. JICA начало сотрудничество по развитию потенциала с Таджикистаном в 1993 году, предоставив 21 квоту для таджикских государственных служащих на учебу в Японии. Общее число таджикских госслужащих, отправленных в Японию, составляет более 2000 с начала 1993 года по 2017 год. Правительство Японии в основном сфокусировано на секторах здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, питьевого водоснабжения и энергетики на данных курсах.