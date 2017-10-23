Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от должности председателя Раштского суда Розикзода Хуршеда Андалиба, говорится в сообщении пресс-службы главы РТ.

"Прекратить полномочия председателя Раштского районого суда Розикзода Хуршеда Андалиба в связи с его смертью", — говорится в сообщении.

Данное решение было вынесено в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, отмечает пресс-служба ведомства.

На эту должность Розикзода Хуршед был назначен 11 января прошлого года Указом главы государства.

