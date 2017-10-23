Все пятеро ныне живущих экс-президентов Соединенных Штатов посетили благотворительный концерт помощи пострадавшим от ураганов, который прошел в Техасском университете A&M в городе Колледж-Стейшен, пишет Газета.ру.
На мероприятии выступили Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Действующий президент страны Дональд Трамп записал видеообращение.
Билеты на благотворительное мероприятие были раскуплены в течение нескольких часов, пишет Houston Chronicle. Фонд помощи пострадавшим от ураганов «Харви», «Мария» и «Ирма» One America Appeal был создан пятью экс-президентами в сентябре, на текущий момент инициатива привлекла $31 млн. Отмечается, что выступившая на концерте поп-певица Леди Гага пожертвовала $1 млн.
Бывшие президенты США редко собираются на одной сцене: почти в том же составе они присутствовали на инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года — тогда мероприятие по состоянию здоровья не смог посетить только Джордж Буш-старший.
В январе 2009 года оба Буша, Билл Клинтон и Джимми Картер были на инаугурации Барака Обамы.
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Ричард5 часов назад
Очень уважаю !!! Великие люди Президенты США!!! В феврале ежегодно отмечается День Президентов США Presidents' Day День президентов. С 1880 года отмечался 22 февраля как день рождения Джорджа Вашингтона — героя Войны за независимость и первого президента Соединенных Штатов. Помимо этого, в большинстве штатов отмечалось 12 февраля — день рождения Авраама Линкольна, который был президентом в период Гражданской войны 1861—1865 гг.
В 1970-е годы Конгресс объявил об учреждении единого праздника в честь всех бывших президентов США. День президентов отмечается в третий понедельник февраля. Впрочем, во многих штатах этот праздник по-прежнему известен как день рождения Джорджа Вашингтона.
Макгрегор Ричард3 часа назад
Ахахахах!!! Ричард, ну ты и олень!