Суд района Рудаки приговорил к длительным срокам заключения группу продавцов земли, которых возглавлял Х. Рахимов - теперь уже бывший директор госучреждения «Государственная станция испытания машин» Минсельхоза Таджикистана.

Как сообщает пресс-центр Генпрокуратуры республики, Х. Рахимов, который с конца 1995 года возглавлял вышеназванное госучреждение, и его подельники О. Садриддинов, О. Шарофутддинов, И. Убайдов и С. Мирзоев, были признаны виновными в 73 фактах продажи земли общей площадью 7,43 гектаров на территории района Рудаки.

Судом было доказано, что вышеназванные граждане в общей сложности получили от продажи земли 245,5 тыс. долларов США и 13 тыс. 500 сомони.

Суд приговорил Х. Рахимова к 25 годам лишения свободы, О. Садриддинова - к 24 годам, О. Шарофутддинова - к 16 годам, С. Мирзоева -к 8 годам и И. Убайдова - к 5 годам лишения свободы.

По словам президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который побывал в районе 3 октября, за последние 20 лет в районе были распроданы свыше 2,5 тыс гектаров земли.

Только в прошлом году органами прокуратуры выявлены 960 фактов купли-продажи земли на общую сумму 45 миллионов сомони.

«В районе Рудаки проблема купли-продажи земли превратилась в неизлечимую болезнь, за последнее три года 58 дехканских хозяйств района по причине продажи их земель перестали существовать», - отметил тогда Эмомали Рахмон.

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