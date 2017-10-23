Власти РФ рассматривают возможность повышения минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Предполагается, сообщил один из собеседников издания, что повышение стажа стимулирует людей и работать дольше, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и переходить на полностью «белые» зарплаты, пишет Медуза.

Другой источник «Ведомостей» считает, что повышение стажа — это затягивание пенсионной реформы, и в будущем, по его мнению, неизбежно придется повышать и возраст выхода на пенсию.

В свою очередь в Минтруда заявили, что пока никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что единой точки зрения на пенсионную реформу нет, также, как и уже принятых на этот счет решений.

В настоящий момент мужчины в России получают право на страховую пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет. К этому моменту они должны набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (11,4). Предполагается, что к 2025 году минимальный трудовой стаж будет увеличен до 15 лет, а необходимое количество баллов — до 30.

В последние годы российские чиновники регулярно говорят о необходимости повышения пенсионного возраста. Об этом, в частности, заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов.

Правительство РФ каждый раз заявляет, что в ближайшее время пересматривать возраст выхода на пенсию в России не планируется.

С 2017 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста для госслужащих и минимального трудового стажа, необходимого им для получения пенсии по выслуге лет.