Одному из проблемных банков Таджикистана - «Агронвестбанку» - пришлось расстаться с 75 процентами своих сотрудников. Такие вынужденные меры приняты в целях оздоровления финансового состояния банка.

В начале этого года министерство финансов, Национальный банк Таджикистана и «Агроинвестбанк» подписали «План мероприятий по стратегии оздоровления финансового состояния ОАО «Агроинвестбанк» на 2017 – 2019 гг.».

«В документе для улучшения финансового состояния банка намечены конкретные действия на указанный период. Он затрагивает основные аспекты деятельности банка и нами предпринимаются все меры для его реализации», - сообщили «АП» в департаменте анализа и координации филиалов ОАО «Агроинвестбанк».

В банке отметили, что документом установлены требования по сокращению расходов банка, связанных с содержанием филиальной сети, штата сотрудников и других статей расходов.

«Так, с начала текущего года приостановлена деятельность 103 центров банковского обслуживания, пяти филиалов и одного операционного департамента, благодаря чему значительно снизились расходы, в том числе, коммунальные. Уменьшение численности сотрудников банка за указанный период составила 1520 человек и по состоянию на 1 октября штатная численность банка составляет 524 сотрудника», - подчеркнули в департаменте анализа.

Оставшиеся сотрудники получают заработную плату, по словам источника, «своевременно, но выплата производится частично, в пределах имеющейся наличности».

«Сокращения зарплат не было, так как с учетом значительного уменьшения штата сотрудников, соответственно, возросла рабочая нагрузка на действующий персонал банка. Однако, с начала текущего года приостановлены все виды дополнительных выплат сотрудникам банка», - сказали в «Агроинвестбанке».

В настоящее время «Агроинвестбанк» оказывает услуги по обмену валюты, денежным переводам, хранению ценностей в сейфовых ячейках. Также проводятся операции, связанные с погашением задолженности по кредитам и выплате депозитов.

«В целях сокращения расходов, а также в соответствии с рекомендациями Международной консалтинговой компании «Alvarez&Marsal», работающей в банке в рамках технической помощи Европейского Банка Реконструкции и Развития, нами с июля месяца временно приостановлено начисление процентов по срочным депозитам. Выплата средств вкладчикам производится поэтапно, в пределах имеющихся возможностей, согласно списка», - отметили в банке.

Снятие клиентами банка наличных денег с пластиковых карт производится по определенному лимиту - 500 сомони в день.

В банке отметили, что работа специалистов компании «Alvarez&Marsal» в «Агроинвестбанке» находится на завершающей стадии.

Ожидается, что на основе оценки финансового состояния и анализа операционной деятельности банка международные консультанты разработают план реструктуризации и руководство по реализации этого плана, а также новую операционную модель.

В конце мая этого года Национальный банк Таджикистана сообщил о заключении договоренностей с компанией «Alvarez&Marsal» относительно разработки плана оздоровления двух системообразующих банков - «Агроинвестбанк» и «Точиксодиротбанк». Отмечалось, что техническую помощь для проведения этих работ предоставит ЕБРР.

Предоставленная правительством Таджикистана финансовая помощь в размере 1 млрд. 070 млн. сомони была направлена в основном на погашение имеющейся задолженности «Агроинвестбанка» по налогам, внешним заимствованиям и оно явилось заметной помощью в деле улучшения деятельности банка. Срок возврата этих средств составляет – 5 лет.

По состоянию на 1 октября этого года активы банка составляют – 1 млрд. 835 млн. балансовый капитал – 157 млн., остаток кредитного и депозитного портфелей – 1 млрд. 171 млн. и 1 млрд. 148 млн. сомони соответственно.

Мы задали банку и другие важные вопросы. Ответы также были получены в письменном виде.

- Как обстоят дела в плане возвращения выданных ранее Банком кредитов?

- Погашение задолженности по кредитам является одним из основных приоритетов нашей деятельности - как источника оздоровления финансового положения. Соответственно, все усилия банка скоординированы в данном направлении и в этом деле нам очень хорошо помогают правоохранительные органы страны, которым согласно Постановления Правительства Республики Таджикистан № 527 от 12 декабря 2016 года была поставлена задача об оказании содействия банку в этом деле.

- Каков в настоящее время общий объем обязательств «Агроинвестбанка» и размер задолженностей перед Банком?

- Объем обязательств и активов банка составляет в пределах 1 млрд. сомони.

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