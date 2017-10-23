В Швейцарии начались секретные консультации о том, как распорядиться деньгами дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой, заблокированными на банковских счетах. Об этом сообщает московский «Коммерсантъ» со ссылкой на швейцарскую газету Le Temps. Помимо Узбекистана на эти деньги претендуют еще несколько стран.

Вопрос обсуждают прокуратура, министерство юстиции, а также федеральный департамент по международным делам. По данным источника издания, он может быть решен в ближайшее время.

Средства, о которых идет речь – 800 млн франков (около $784 млн). По сведениям издания, это взятки, полученные Гульнарой и ее окружением от телекоммуникационных компаний, работавших в Узбекистане. Расследование в связи с этим проводили несколько стран. Швейцария, со своей стороны, завела уголовное дело о возможном отмывании денег.

Получения активов Гульнары Каримовой, замороженных в европейских банках, добиваются власти Узбекистана. На них также претендуют США (ссылаясь на то, что «узбекский клан использовал американские банки для своих финансовых операций»), а также Нидерланды – одна из стран, расследовавших дело о взятках.

США рассчитывают получить основную часть – около $550 млн. Сколько требуют Нидерланды – не уточняется.

В целом Швейцария считает обоснованными требования Узбекистана. Однако полагает, что деньги (или их часть, если другие претенденты также докажут свои права) могут быть возвращены в рамках контролируемой реституции, чтобы удостовериться, что они будут использованы на благо населения.

Расследования против Гульнары Каримовой и ее окружения начались несколько лет назад. Крупные телекоммуникационные компании Telia, VimpelCom и МТС заподозрили в том, что они давали взятки приближенным дочери президента за возможность работать на рынке Узбекистана. Общая сумма, предположительно, превысила $1 млрд. В рамках расследований были заблокированы сотни миллионов долларов на счетах в европейских банках.

Следствие также проводилось в США, в рамках Закона о коррупции за рубежом, который распространяется на преступления, совершенные в других государствах. Шведская компания Telia, уличенная во взяточничестве, признала вину и согласилась выплатить штраф в $965 млн – Соединенным Штатам и другим странам, проводившим расследования.

Сама Гульнара Каримова уже несколько лет находится под домашним арестом. Ее положение связывали с конфликтом между президентской дочерью и некоторыми представителями руководства Узбекистана. В середине 2017 года прокуратура Узбекистана заявила, что ее приговорили к ограничению свободы по обвинениям в хищениях и вымогательстве.