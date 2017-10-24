АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Торгово-промышленной палате Таджикистана состоится встреча деловых кругов Таджикистана и Пакистана. Начало в 10:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ОКТЯБРЯ

День Организации Объединенных Наций.

1945 - Вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня.

2008 - В Душанбе открыт третий Русский центр Фонда «Русский мир» в Таджикском государственном педагогическом университете им. С.Айни.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ОКТЯБРЯ

1914-1989 года – родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Халим Тахиров.

1957 года – родился археолог Набичон Рахимов

1973 года – родилась танцовщица Таджикистана Дилором Сатторова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -2+3, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами небольшой дождь (ночью выше 2500 м снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшой дождь (ночью выше 3000 м снег). Ветер восточный 3-8 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -2+3, днем 17-22 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 23-25 тепла.