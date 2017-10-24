Эмомали Рахмонов на 16-ой сессии Верховного совета был избран председателем ВС РТ.

В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую песню и лучшее музыкальное произведение, посвященные 25-летию исторической XVI cессии Верховного Совета Таджикистана.

Инициаторами конкурса «Навои вахдат» («Мелодия единства») являются Исполнительный комитет общественного движения «Национальное согласие и возрождение Таджикистана», Министерство культуры РТ и Союз композиторов Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры, конкурс организован «в целях пропаганды достижений Государственной независимости, национального согласия, территориальной целостности Таджикистана, вклада Лидера нации в строительство и укрепление новой таджикской государственности, чувства гордости за любимую Родину и богатое наследие предков».

Организаторы посредством данного конкурса также нацелены на «выявление новых молодых талантливых композиторов, пропаганды различных жанров профессиональной музыки».

16 ноября-2 декабря 1992 года в Худжанде состоялась XVI сессия Верховного Совета РТ, на которой Эмомали Рахмонов был избран председателем Верховного Совета, и стал руководителем страны.

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