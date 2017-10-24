Таджикистан на чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов представляли шесть спортсменов старше 30 лет.

Таджикские мастера дзюдо вернулись с чемпионата мира среди ветеранов, проходившего в Италии, с двумя медалями – серебряную награду завоевал Раджабали Мухаббатов, бронзовым призером стал Мирзоали Абдуллоев.

Чемпионат мира прошел на острове Сардиния, в курортном городе Ольбия, с участием около 1 200 спортсменов в возрасте старше 30 лет из 52 стран, включая Таджикистан. Борьба за медали развернулась в семи весовых категориях в 11 возрастных группах.

Сборную Таджикистана представляли шесть спортсменов: Мирзо Абдуллоев (100 кг), Алишер Аламов (73 кг), Ахрор Халиков (73 кг), Бозорали Махмудов (100 кг), Каримджон Мерганов (100 кг) и Раджабали Мухаббатов (73 кг) из спортивного общества «Динамо» и Таможенной службы РТ.

О своих впечатлениях рассказал Мирзоали Абдуллоев:

- Уже третий раз выступаю на чемпионате мира среди мастеров дзюдо. В возрастной категории 40–45 лет занял третье место. Это уже вторая бронза, первый раз выиграл медаль два года назад. На этот раз немного не повезло, так как у нас ненормированная служба, не хватало времени на полноценную подготовку. Поездка состоялась благодаря поддержке МВД, где я работаю, и личной поддержке министра ВД генерал-полковника Рахимзода Рамазона Хамро и начальника Управления уголовного розыска генерал-майора Назарзода Кудратулло Бобо.

В Ольбия было нелегко, так как в каждой весовой и возрастной категории было очень много претендентов. Чтобы занять призовое место, нужно было провести 4-5 поединков в течение дня; учитывая возрастные особенности ветеранов дзюдо, это было несколько тяжело.

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Таджикистана Ширинджон Махмадсафоев отмечает, что таджикская команда успешно выступает на чемпионатах мира среди ветеранов последние 6-7 лет. «Это представители разных профессий - бизнесмены, спортивные менеджеры, инженеры, служащие органов внутренних дел, таможенной службы, руководители дехканских хозяйств. Их всех объединяет любовь к спорту, к гуштингири, к дзюдо, к возможности посостязаться с ровесниками из других стран, к постижению и познанию мира и других сообществ», – говорит он. Со всех чемпионатов наши ветераны дзюдо возвращались с наградами.

В прошлом году чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов прошел во Флориде (США). Тогда сборная Таджикистана завоевала золотую медаль.

В 2015 году в Нидерландах (Голландия) Таджикистан выиграл серебро и бронзу, а в 2014 году в Малаге (Испания) — две серебряные медали. Наша гордость - 3 чемпиона мира среди ветеранов: Хайрулло Назриев, Саламшо Мухаббатов, Парвиз Собиров.

Как рассказал Мирзоали Абдуллоев, настрой у него был запредельный.

– Конечно, я был рад, – признается мастер. – Побеждать всегда приятно. Но я всё больше думаю о создании клуба ветеранов дзюдо Таджикистана. У нас в спортивном обществе «Динамо», которое вновь возрождается и радует успехами своих воспитанников, есть все условия для создания такого клуба. Нас поддержала также компания «ТАЛКО», за что мы благодарны ее руководителям.

Как известно, большинство наших соотечественников, в отличие от представителей богатых европейских стран, не обладают такими средствами, чтобы собраться и полететь на международные турниры.

Нужно отметить, что ветеранское первенство планеты – нерядовое соревнование. Там выступают люди очень подготовленные. Их только называют ветеранами. Точнее было бы именовать: спортсмены старше 30 лет.

Они больше времени могут проводить на татами, поддерживать свою спортивную и техническую форму. И главное, все по-прежнему хотят выигрывать. У всех горят глаза, и каждый терпеливо переносит последствия травм, которые, конечно, тоже случаются.

С образованием клуба ветеранов дзюдо часть проблем можно будет решать сообща, так как он может сыграть объединяющую роль среди мастеров дзюдо Таджикистана, которые не прочь поделиться своим опытом с молодыми коллегами – действующими спортсменами республики.