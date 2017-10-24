Проректор Таджикского государственного медицинского университета, задержанный сотрудниками органов прокуратуры по подозрению в получении взятки в сентябре, уже вышел на свободу. С него взята подписка о невыезде, следствие продолжается.

Проректор Таджикского государственного медицинского университета по учебной работе доктор медицинских наук, уролог Дилшод Солехов подозревается в получении взятки в размере $16 тыс.

Эти деньги он получил с отца абитуриента, который ранее провалил вступительные экзамены в медвуз взамен за обещание устроить в ТГМУ таджикского абитуриента в качестве гражданина Индии, сообщил «АП» источник в органах прокуратуры.

Отмечается, что проректор ТГМУ был задержан в начале сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Между тем, согласно источника «АП» в ТГМУ, несколько дней тому назад Солехов был освобожден из-под ареста взамен на подписку о невыезде.

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