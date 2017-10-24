В Душанбе прошел семинар по вопросам работы со СМИ, в котором приняли участие двадцать пять офицеров Пограничных войск, сотрудников Министерства внутренних дел, Таможенной службы и Агентства по контролю за наркотиками Республики Таджикистан (РТ). Семинар был организован Офисом программ ОБСЕ в Душанбе.

Семинар провели местные эксперты из общественной организации «Хома», имеющие большой опыт проведения образовательных мероприятий для журналистов различных средств массовой информации страны. Они обучили участников методам предоставления ответов при интервью, в том числе во время выступления в качестве интервьюируемого в процессе видео интервью. Участники также усовершенствовали свои навыки по подготовке пресс-релизов и видеорепортажей.

«СМИ играют существенную роль в формировании общественного мнения, могут влиять посредством предоставляемой информации на отношение и поведение людей. Этот семинар призван помочь правоохранительным органам в построении доверительных отношений и формировании чувства общности посредством их взаимодействия друг с другом, а также помочь им повысить свою репутацию в обществе», - сказал Вячеслав Абрамец, советник по вопросам пограничного контроля Военно-политического департамента Офиса программ ОБСЕ.

Семинар, организованный в рамках деятельности Отдела по вопросам пограничного контроля Офиса программ ОБСЕ в Душанбе, был проведён в целях поддержки реализации Национальной стратегии управления границами РТ.

Офис программ ОБСЕ в Душанбе, наряду с проведённым образовательным мероприятием, планирует передать безвозмездно специальное оборудование пресс-центру Пограничных войск РТ.