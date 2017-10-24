Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим, выступая на заседании республиканского штаба по подготовке районов и городов Согда к предстоящей зиме в Худжанде, подверг критике работу областного и районных штабов, отметив, что их статистика сильно различается.

Было отмечено, что, согласно отчета областного штаба, все школы Согда полностью обеспечены углем, но выборочная проверка показала, что в некоторые школы области уголь вообще не завезен, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

На заседании также было констатировано, что в Согде для зимовки скота не собрано достаточно кормовых, в связи с этим вице-премьер поручил в ближайшее время решить данную проблему.

Вице-премьер также подверг критике работу областного и районных штабов Согда по подготовке к зиме, отметив, что статистика этих штабов сильно различается.