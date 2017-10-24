«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» проводит новую акцию для получателей кредитов, благодаря которой клиенты организации на выгодных для себя условиях, в кратчайшие сроки могут получить многоцелевые потребительские кредиты.

Новая акция от МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - это предоставление отличной возможности для клиентов в решении многих своих задач и проблем, посредством получения многоцелевого потребительского кредита на очень выгодные условиях и в очень короткие сроки.

- Зачастую люди попадают в ситуации, когда срочно возникают довольно существенные расходы, а собственных накоплений для их покрытия не всегда хватает. В таких случаях на помощь может прийти «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ”, предоставив многоцелевой потребительский кредит, который отличают не только выгодные условия, но и кратчайшие сроки получения. Наслаждайтесь жизнью, а ваши заботы мы возьмем на себя, - отмечают в Организации.

Кредиты полученные в рамках акции могут использоваться для решения любых бытовых вопросов, например, к подготовке жилья к зиме, ремонта квартиры, покупки бытовой техники, покупки одежды, проведение каких-либо мероприятий, отдыха за рубежом и других целей. Размер кредита – до 15 000 сомони, сроки погашения – от 2-х до 24 месяцев. Акция действует до 30 ноября 2017 года .

Более подробная информация об акции на сайте https://imon.tj/ru/#/page/1

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.