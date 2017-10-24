Из Москвы в Душанбе был приглашен ведущий эксперт Высшей Школы Экономики (ВШЭ) по вопросу стартап-экосистемы, руководитель Бизнес-инкубатора ВШЭ Михаил Эрман, который в эксклюзивном интервью «АП» рассказал о том, ждет ли нынешнюю стартап-лихорадку крах и можно ли из Таджикистана запустить стартап с международной перспективой?

- Михаил, добро пожаловать в Таджикистан! Как Вы оцениваете нашу стартап экосистему?

- Спасибо! Я бы сказал, стартап-экосистема Таджикистана находится сейчас в начале своего пути. В России экосистема начала активно формироваться порядка 10 лет назад и формируется до сих пор. Так что это не быстрый путь и всему нужно своё время. Могу отметить тенденцию, что в Таджикистане самыми активными инициаторами создания экосистемы выступают сами предприниматели, которые самостоятельно создают инфраструктуру поддержки стартапов: инвестиционные фонды, бизнес-инкубаторы и акселераторы дают гранты начинающим предпринимателям.

- Как создается стартап-экосистема? Есть ли определенная дорожная карта?

- Стартап-экосистема в каждой из стран имеет свою специфику в зависимости от многих факторов: состояния и приоритетных отраслей экономики, системы образования, географического положения, наличия или отсутствия полезных ископаемых и прочего. Поэтому обычно нет универсального средства развития экосистемы.

Российские эксперты в 55Group Asia-Plus

Например, в США фактором появления большого количества технологических компаний стало формирование Кремниевой долины, которая появилась более 50 лет назад благодаря изобретательности сотрудников Стэнфордского университета и наличия спроса на инновационную продукцию со стороны армии США.

Другой пример - стартап-экосистема Израиля, которая начала формироваться не так давно (в начале 90-х годов) и где первое время при отсутствие инвестиционной среды основным венчурным инвестором в проекты было государство которое взяло на себя риски дав толчок стартап-буму и уже к 1997-ому году сформировав устойчивый спрос на инновационные компании со стороны частных инвесторов.

- Кстати, можно ли применить успешный опыт Израиля в наших условиях?

- На мой взгляд, да, можно. Но как я уже упоминал до этого, обычно у каждой страны свой путь. К примеру, в России за основу была взята также израильская модель, но она была сильно адаптирована к российским условиям. В пользу подобной модели говорит сразу несколько факторов: маленький внутренний рынок, сложности с производством продукции реального сектора (недостаточная сырьевая база, большую часть страны занимают горы, сложности с логистикой, необходимость долгосрочных и капиталоёмких инвестиций), предпосылки, про которые я говорил ранее.

- А в наших условиях, когда рынок на самом деле не большой, как нам запустить проекты с международной перспективой? С конкурентной точки зрения насколько это реалистично?

- На мой взгляд, ключом к успеху должен стать изначальный ориентир начинающих предпринимателей на создание глобальных компаний с продажами на иностранных рынках. То есть пропуск этапа, связанного с созданием стартапа на локальном рынке, поскольку внутренний рынок очень маленький. При этом упор должен быть сделан на создание высокотехнологичной продукции, которая обладает высокой добавочной стоимостью и может быть легко экспортирована в другие страны (например, программное обеспечение или научные разработки).

Это реалистично, учитывая сразу несколько факторов: больше половины населения страны младше 25 лет, популярность инженерных специальностей, хорошее владение сразу несколькими языками (практически все, с кем я общался в Таджикистане, отлично говорят на английском), маленький внутренний рынок.

- Каких серьезных игроков Вы встретили в Таджикистане?

- Как я уже говорил, сейчас стартап-рынок Таджикистана находится в стадии формирования и пока на нем очень мало игроков. На текущий момент времени непосредственно напрямую работой с начинающими предпринимателями в основном занимаются четыре организации: UNDP, 55 Group (55Startups), Accelerate Prosperity и НАДЖТ. При этом есть предпосылки к появлению новых игроков и заметно внимание к этой отрасли со стороны государства. На мой взгляд, для формирования экосистемы также необходимо активное участие образовательных учреждений (как поставщиков талантов) и банков.

Михаил Эрман Asia-Plus

- Михаил, как Вы думаете, нынешний стартап-бум или стартап-лихорадка в мире – это временное явление или тренд с долгосрочным будущем?

- На мой взгляд, это уже устоявшееся явление, которое будет жить дальше. По мнению многих экспертов, сейчас рынок сильно перегрет и все инвесторы помнят начало 2000-х и так называемый "крах доткомов", когда лихорадка привела к обвалу рынка технологических компаний по всему миру. Но это не убило венчурный рынок, а лишь притормозило его, чтобы перезапустить с новой силой. Возможно, скоро "пузырь" вновь лопнет, но за ним обязательно последует новый бум. Стартапы сейчас необходимость для устойчивого развития не только бизнеса, но и общества, поскольку они сильно и быстро меняют нашу с вами повседневную жизнь.

- И последний вопрос: как Вы видите перспективы взаимодействия стран региона Центральной Азии или СНГ в рамках единой стартап-экосистемы?

- Мир стартапов сейчас глобальный и государственные границы в нем, на мой личный взгляд, довольно условные. Нас всех объединяет многое - общая история, язык, система образование и, зачастую, проблемы. В этих условиях просто обязано развиваться взаимодействие между предпринимателями нашего с вами региона.

Уже сейчас существуют конкурсы, акселерационные программы, бизнес-инкубаторы, инвестиционные фонды, которые не имеют фокуса на какую-то одну конкретную страну. Например, инициатива Open Innovations Startup Tour охватывает не только Россию, но и страны СНГ, акселератор технологических проектов GenerationS также открыт для участников из других стран и таких примеров очень много. Работая сообща, мы можем объединить сильные стороны стартапов из разных стран и тем самым усилить их позиции на мировой арене.

Следуй тенденциям

В рамках рабочей поездки в Душанбе Михаил Эрман со своим коллегам Артемом Крицыном выступили с интересными презентациями на семинаре «Меры поддержки и развития молодежного предпринимательства», организованном Программы развития ООН (UNDP) совместно с Госкомитет по инвестициям и Клубом молодых предпринимателей.

"АП" приводит ТОП-20 главных тезисов от ведущих российских экспертов для наших читателей:

1. Соинвестирование государства в стартап-проектах и стартап-фондах – это минимизация рисков, как для частного инвестора, так и для самого государства. Такой механизм действует успешно в Израиле и его начали применять в России;

2. Предпринимательский университет - это новый тренд для инновационных вузов мира;

3. Наличие эндаумент-фондов (часть имущества некоммерческой организации, сформированная за счет благотворительных взносов) при вузах - это тоже новый тренд для современных университетов;

4. Субсидии со стороны власти на открытие бизнеса намного эффективнее, чем грантовая поддержка;

5. Ежегодно 20 тыс. компании (стартапов) появляются в России;

6. Бизнес-инкубатор ВШЭ занимается с проектами на ранних стадиях, тогда как такие ведущие институты как ФРИИ в основном занимаются масштабированием бизнеса.

7. В России функционирует Национальная ассоциация бизнес-ангелов;

8. Новые тренды для бизнес образования (инкубаторы): нематериальная поддержка (образования, нетворкинг, контакты); ориентир на создание технологического продукта; работа со школьниками (школьные технопарки, в России по закону предпринимательством можно заниматься в 16 лет, скоро будут с 14 лет); рост числа бизнес-лицеев; стартап (в профильных вузах и факультетах) воспринимается как альтернатива диплома;

9. Россия – в глобальном плане небольшой рынок, всего лишь 2% от ВВП мира. Поэтому стартапы в Росси в основном рассчитаны для глобального рынка;

10. Основные цели инкубаторов: повысить конкурентоспособности бизнеса, увеличить количество бизнес-компаний и ускорить их развитие;

11. Есть одно актуальное направление у бизнес-инкубаторов - внедрить успешные мировые стартапы в (местных) локальных рынках.

12. Бизнес-инкубаторы при компаниях – это новый тренд в России;

13. Глобальная цель России - чтобы 5 ведущих вузов были в числе ТОП100 вузов мира;

14. В России центры английского языка превращают в центры робототехники;

15. Кейс-чемпионаты тоже в тренде - деловая игра «Железный предприниматель» (серия онлайн чемпионатов от ВШЭ);

16. У майкрософта базовые кафедры в Российских вузах;

17. Новый тренд: коворкинги и бизнес-инкубаторы на базе библиотек;

18. UBI Global – гид по экосистемы стран мира;

Что дает инкубатор ВШЭ своим резидентам:

Контакты

Сообщество

Инвестиции

Публичность

Ресурсы

Коммуникации

Обратную связь

Знак качество

Деньги (редко)

Мы ломаем мифы:

Идея на входе ничего не значит;

Мы больше ищем людей, чем проекты;

Нетворкинг, а не обучение;

Факты, а не интуиция;

Мы боремся со страхами лидеров;

Любому стартап-проекту надо как можно быстрее столкнуться с рынком;

Мы занимаемся поддержкой сильных, и отсевом слабых;

Мы не менторы и не сотрудники для резидентов.