Си Цзиньпин во время встречи в аэропорту Внуково-2, 3 июля 2017 года

На XIX-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК) было принято решение включить в партийный устав положение «Об идеях председателя Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой», сообщает Медуза.

Это станет вторым случаем в истории, когда в уставе процитирован действующий глава партии. Ранее при жизни в уставе был увековечен только Мао Цзэдун. Идеи Дэн Сяопина в устав включили только после его смерти.

Как отмечает ТАСС, поправки в устав призваны укрепить авторитет центра и «добиться существенного прогресса в важном деле строительства социализма с китайской спецификой».

XIX-й съезд КПК проходил с 18 по 24 октября, на нем Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян вновь вошли в Центральный комитет партии.

Идеи предшественников Си Цзиньпина Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао также были включены в устав КПК, но без упоминания лидеров страны по имени.

Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года по итогам предыдущего, XVII-го съезда Компартии Китая.