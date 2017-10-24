Министерство внутренних дел России предложило увеличить штрафы за предоставление жилплощади и транспорта нелегальным мигрантам. Об этом пишет газета «Известия».

Посредникам, помогающим нелегальным мигрантам оформлять липовые документы, грозит ужесточение наказания: гражданам РФ, предоставившим жилплощадь или транспортное средство либо оказавшим иные услуги нелегалам, в случае принятия поправок придется заплатить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас он не превышает 4 тыс. рублей).

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Должностным лицам будет грозить взыскание от 30 тыс. до 50 тыс рублей (сейчас  25–30 тыс. рублей), штрафы для компаний составят 400–500 тыс. рублей (сейчас 200–300 тыс. рублей).

Изменения предлагается внести в ст. 18.9 КоАП «Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».

Соответствующие поправки в КоАП, разработанные МВД, рекомендует принять в первом чтении думский комитет по госстроительству. Под действие законопроекта попадут и те, кто сдает нелегалам жилье и предоставляет транспорт. 

В пояснительной записке к законопроекту МВД ссылается на рост числа выявленных в этой сфере нарушений, пишет газета.

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МВД РФ насчитало в России около 2,6 млн нелегальных мигрантов

Так, в 2015 году было составлено 40 149 протоколов, в то время как в 2014-м их было значительно меньше — 37 698.

В министерстве подчеркивают, что под формулировкой «предоставление иных услуг» прежде всего понимается осуществление посреднической деятельности по оформлению разрешительных документов на пребывание или проживание в России для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в нашей стране нелегально. 

Первый замглавы комитета по госстроительству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») заявил «Известиям», что поддерживает инициативу по увеличению штрафов.

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"Это правильное решение, абсолютно назревшая мера, потому что с нелегальной миграцией нужно бороться, — полагает он. — У нас 10 млн только легальных мигрантов, а нелегальных — никто не считает".

Это явление, по словам парламентария, несет в себе немало негативных последствий: так, многие преступления в Москве и области в последнее время совершают именно нелегалы.

Михаил Емельянов также отметил, что незаконные мигранты пересылают заработанные деньги к себе на родину, а это, по сути, вывод капитала из страны. При этом в России много невостребованной рабочей силы, подчеркнул он.

"Однако фирмам легче привезти работников из Средней Азии, чем заниматься мобилизацией граждан из депрессивных российских регионов", — заметил депутат.