За пять месяцев до президентских выборов экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский позвал всех принять участие в этом "политическом действе" и воспользоваться тем, что, по его мнению, "власть становится более уязвимой, а общество политизируется".

Предстоящее голосование выборами не является, считает Ходорковский, но и бойкотировать их не стоит, добавил экс-бизнесмен и ныне экс-руководитель созданного им общественно-политического движения "Открытая Россия".

Ходорковский зовет людей принять участие в протестном голосовании и наблюдении за ходом выборов.

"Протестное - значит против Путина (или его ставленника), за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия - против всех, испортив бюллетень", - добавил Ходорковский.

"Выборы - там, где результат зависит от реального мнения избирателей. А не там, где "всенародное одобрение" обеспечивается силой административного ресурса", - заявил давний критик власти Ходорковский, 10 лет просидевший в российской колонии по делу о мошенничестве и неуплате налогов и последние четыре года живущий за границей.

В сентябре прошлого года экс-бизнесмен вместе с "Открытой Россией" запустил проект "Вместо Путина". Путем голосования в интернете предлагалось выбрать кандидата на пост президента 2018 года. Ходорковский затем обещал поддержать победителя проекта.

Лидером голосования тогда стал главный оппонент Кремля Алексей Навальный, который объявил о своем намерении участвовать в выборах президента еще в декабре 2016 года.

Бойкот или не бойкот

По закону, однако, Навальный принять участие в выборах не может из-за непогашенной судимости по делу о "Кировлесе", хотя сам он считает, что конституция все равно дает ему право баллотироваться. Кроме того, в Кремле, как стало некоторое время назад известно Би-би-си, приняли окончательное решение не допускать Навального к выборам.

Ходорковский тем не менее считает, что бойкотировать выборы значит играть на руку действующей власти: "В 2018-м обычный бойкот - самооправдание бездействия для обывателя", - сказал Ходорковский.

Против бойкота выборов выступает и телеведущая Ксения Собчак, на прошлой неделе заявившая о свих президентских амбициях.

Собчак назвала себя кандидатом "против всех", призвав использовать выборы, чтобы заявить "о своем несогласии с властью".

Еще до заявления Собчак о намерении баллотироваться Навальный назвал ее "карикатурным либеральным кандидатом" Кремля, а на минувших выходных на митинге в Астрахани призвал своих сторонников бойкотировать голосование, если его не зарегистрируют кандидатом.

Ходорковский же в предстоящем голосовании видит еще один шанс укрепить гражданское общество: "Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав. Первое - шаг вперед, к влиятельному гражданскому обществу. Второе - проявление безразличия к судьбе страны".

Российский президент Владимир Путин, стоящий у руля почти 18 лет, пока хранит молчание об участии в мартовских президентских выборах.

Но даже не вступив в очередную президентскую гонку, он числится её бесспорным фаворитом. Согласно последнему опросу "Левада-центра", за него готовы отдать голоса 64% собравшихся на выборы.

Президентский рейтинг ближайшего конкурента действующего президента - его партнера по правящему тандему, премьер-министра Дмитрия Медведева - 8%.

"Любой, кто будет выступать за парламентаризм, федерализацию и реально независимую судебную власть, - работает на общее благо и может рассчитывать на мою поддержку в продвижении этих идей", - подытожил Ходорковский.

"Мои усилия сыграют в этом не последнюю роль"

Ходорковский отсидел почти 10 лет в российских тюрьмах по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Дело "ЮКОСа" он называл политически мотивированным и свою вину не признал.

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, после чего бизнесмена фактически вывезли из страны в Германию. Впоследствии предприниматель перебрался в Швейцарию, а затем и в Лондон, где начал с помощью "Открытой России" активно участвовать в российской политике и общественных кампаниях.

В декабре 2015 года российский суд санкционировал заочный арест Ходорковского по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Ходорковский назвал уголовное дело "выдуманным", а Путина - инициатором очередного преследования. По мнению экс-главы ЮКОСа, Путин видит в нем серьезную угрозу своей власти.

Ходорковский два года назад в интервью Би-би-си выразил уверенность в том, что "не пройдет и десяти лет, и режим сменится". "И мои усилия сыграют в этом не последнюю роль", - говорил он.

По словам экс-бизнесмена, необходимо добиваться регистрации всех желающих кандидатов, способных собрать голоса, предавать гласности попытки помешать кандидатам зарегистрироваться и поддерживать продвижение кандидатами принципиальных вопросов, важных для будущего России.

Проекты "Открытой России"

Проект "Вместо Путина" постепенно изменил свою главную задачу и сейчас вместо поддержки конкретных кандидатов на выборах "Открытая Россия" занимается подбором "кадрового резерва молодых политических и общественных деятелей", чтобы показать обществу, что существует альтернатива действующим политикам.

"Открытая Россия" запустила еще несколько образовательных проектов, среди которых "Московская школа кандидатов" для желающих участвовать в муниципальных выборах в 2017 году.

В сентябре 2016 прошлого года "Открытая Россия" вела проект "Открытые выборы", в рамках которого поддержала 18 кандидатов-одномандатников на думских выборах и пятерых кандидатов на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга. Всем им оказали финансовую, юридическую и экспертную помощь. Избраться никому не удалось.