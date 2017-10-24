Four residents of the northern Sughd province have been jailed for membership in the outlawed Salafi group.
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