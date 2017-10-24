Количество зарегистрированных ресторанов в Кыргызстане в 6,4 раза больше, чем в Таджикистане и в 2,6 раза больше, чем в Узбекистане.

В Таджикистане зарегистрировано 136 ресторанов, 110 из которых расположены в столице республики. Такие данные приводятся на одном из популярных мировых онлайн-сервисов TripAdvisor.

Еще 15 ресторанов находятся в Худжанде, 5 – в Хороге, а оставшиеся 6 ресторанов – в других городах и районах страны.

Для сравнения, в соседнем Кыргызстане зарегистрировано 864 ресторанов, а в Узбекистане – 329 ресторанов.